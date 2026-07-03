Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu verilerine göre, cuma namazının sahih ve tam olması için bilinmesi gereken temel hükümler şunlardır:

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  • Esas Farzı 2 Rekattır: Cuma namazının cemaatle kılınması farz olan kısmı 2 rekattır. Ancak sünnetleriyle birlikte toplamda 10 rekat olarak eda edilir.
  • İlk Sünnet (4 Rekat): Cuma ezanı okunduktan sonra, aynen öğle namazının ilk sünneti gibi niyet edilerek kılınır.
  • Farzı (2 Rekat): Hutbe dinlendikten sonra imam arkasında cemaatle kılınır. İmama uyulduğu için fatiha ve zammı sure okunmaz, imam dinlenir.
  • Son Sünnet (4 Rekat): Farz kılındıktan sonra, aynen ilk sünnet gibi tek başına kılınarak cuma namazı tamamlanır.

3 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya için güncel namaz ve cuma saatleri sırasıyla şu şekildedir:

  • İmsak: 03:12
  • Güneş: 05:01
  • Öğle (Cuma Vakti): 12:35
  • İkindi: 16:30
  • Akşam: 20:02
  • Yatsı: 21:42

Busabah Medya ailesi olarak tüm Malatyalı hemşehrilerimizin mübarek cuma gününü tebrik eder, dualarınızın kabulünü dileriz

Muhabir: Nisa Taştan