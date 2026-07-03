Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu verilerine göre, cuma namazının sahih ve tam olması için bilinmesi gereken temel hükümler şunlardır:

Esas Farzı 2 Rekattır: Cuma namazının cemaatle kılınması farz olan kısmı 2 rekattır. Ancak sünnetleriyle birlikte toplamda 10 rekat olarak eda edilir.

Cuma namazının cemaatle kılınması farz olan kısmı 2 rekattır. Ancak sünnetleriyle birlikte toplamda 10 rekat olarak eda edilir. İlk Sünnet (4 Rekat): Cuma ezanı okunduktan sonra, aynen öğle namazının ilk sünneti gibi niyet edilerek kılınır.

Cuma ezanı okunduktan sonra, aynen öğle namazının ilk sünneti gibi niyet edilerek kılınır. Farzı (2 Rekat): Hutbe dinlendikten sonra imam arkasında cemaatle kılınır. İmama uyulduğu için fatiha ve zammı sure okunmaz, imam dinlenir.

Hutbe dinlendikten sonra imam arkasında cemaatle kılınır. İmama uyulduğu için fatiha ve zammı sure okunmaz, imam dinlenir. Son Sünnet (4 Rekat): Farz kılındıktan sonra, aynen ilk sünnet gibi tek başına kılınarak cuma namazı tamamlanır.

3 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya için güncel namaz ve cuma saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:12

03:12 Güneş: 05:01

05:01 Öğle (Cuma Vakti): 12:35

12:35 İkindi: 16:30

16:30 Akşam: 20:02

20:02 Yatsı: 21:42

Busabah Medya ailesi olarak tüm Malatyalı hemşehrilerimizin mübarek cuma gününü tebrik eder, dualarınızın kabulünü dileriz