Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu verilerine göre, cuma namazının sahih ve tam olması için bilinmesi gereken temel hükümler şunlardır:
- Esas Farzı 2 Rekattır: Cuma namazının cemaatle kılınması farz olan kısmı 2 rekattır. Ancak sünnetleriyle birlikte toplamda 10 rekat olarak eda edilir.
- İlk Sünnet (4 Rekat): Cuma ezanı okunduktan sonra, aynen öğle namazının ilk sünneti gibi niyet edilerek kılınır.
- Farzı (2 Rekat): Hutbe dinlendikten sonra imam arkasında cemaatle kılınır. İmama uyulduğu için fatiha ve zammı sure okunmaz, imam dinlenir.
- Son Sünnet (4 Rekat): Farz kılındıktan sonra, aynen ilk sünnet gibi tek başına kılınarak cuma namazı tamamlanır.
3 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya için güncel namaz ve cuma saatleri sırasıyla şu şekildedir:
- İmsak: 03:12
- Güneş: 05:01
- Öğle (Cuma Vakti): 12:35
- İkindi: 16:30
- Akşam: 20:02
- Yatsı: 21:42
Busabah Medya ailesi olarak tüm Malatyalı hemşehrilerimizin mübarek cuma gününü tebrik eder, dualarınızın kabulünü dileriz
Muhabir: Nisa Taştan