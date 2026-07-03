Malatya'da yaşayan binlerce vatandaşı ve esnafı doğrudan ilgilendiren son dakika elektrik kesintisi açıklaması geldi. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 Temmuz 2026 Cuma günü Malatya’nın dev ilçelerinde elektriklerin saatlerce kesileceğini duyurdu.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte sabah 05:00’te başlayan elektrik kesintileri, bazı bölgelerde tam 12 saat sürerek akşam 17:00’ye kadar devam edecek. Özellikle Darende ve Kuluncak’ta neredeyse tüm mahalleler listede yer alırken; Yeşilyurt ve Battalgazi’de de merkez mahalleler karanlığa gömülecek.

Yetkililer, elektronik cihazların zarar görmemesi ve günlük işlerin aksamaması adına vatandaşların elektrik kesinti saatlerine karşı dikkatli olmasını istiyor. İşte Malatya'da ilçe ilçe, mahalle mahalle 3 Temmuz elektrik kesintisi listesi...

İLÇE İLÇE 3 TEMMUZ MALATYA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

DARENDE ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Darende, bugün hem sabah erken saatlerde hem de gün boyu sürecek kesintilerle listenin en yoğun ilçesi konumunda.

Sabah 05:00 - 07:00 Saatleri Arasında Kesinti Yaşanacak Mahalleler:

Ozan Mahallesi

Şendere Mahallesi

Uzunhasan Mahallesi

Üçpınar Mahallesi

Yeşiltaş Mahallesi

Yukarıulupınar Mahallesi

Yenipınar Mahallesi

Hacılar Sıragöz Mahallesi

Zaviye Mahallesi

Hacılar Şeyhli Mahallesi

Çukurkaya Mahallesi

Yazıköy Mahallesi

Sakarya Mahallesi

Karabayır Mahallesi

Medişeyh Mahallesi

Kerimli Mahallesi

Mollauşağı Mahallesi

Kaynak Mahallesi

Akçatoprak Mahallesi

Ayvalı Mahallesi

Ağılyazı Mahallesi

Akbaba Mahallesi

Göllüce Mahallesi

Hacolar Mahallesi

Irmaklı Mahallesi

Karabacak Mahallesi

Kavak Mahallesi

Nurkuyusu Mahallesi

İbrahimpaşa Mahallesi

Kaldırım Mahallesi

Kılıçbağı Mahallesi

Beybağı Mahallesi

Heyiketeği Mahallesi

Hacıderviş Mahallesi

Gökyar Mahallesi

Yeniköy Mahallesi

Barındır Mahallesi

Başkaya Mahallesi

Çaybaşı Mahallesi

Çınar Mahallesi

Gökçeören Mahallesi

Hisarcık Mahallesi

Hisarkale Mahallesi

Mehmet Paşa Mahallesi

Akova Mahallesi

Kölükler Mahallesi

Kuzpınar Mahallesi

Karaoğuz Mahallesi

Şuğul Mahallesi

Yarımca Mahallesi

Nadir Mahallesi

Sandıkkaya Mahallesi

Sayfiye Mahallesi

Balaban Mahallesi

Ağılbaşı Mahallesi

Aşağıulupınar Mahallesi

Ilıca Mahallesi

Başdirek Mahallesi

Gaziköy Mahallesi

Yavuzlar Mahallesi

Güdül Mahallesi

Günerli Mahallesi

Günpınar Mahallesi

GÜN BOYU (09:00 - 17:00) KESİNTİ YAPILACAK MAHALLELER:

Yenice Mahallesi

Başdirek Mahallesi

Gaziköy Mahallesi

Yavuzlar Mahallesi

Günpınar Mahallesi

Karaoğuz Mahallesi

Yarımca Mahallesi

Yeniköy Mahallesi

KULUNCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Kuluncak ilçesinde sabahın ilk saatlerinde çok geniş bir alana enerji verilemeyecek.

Sabah 05:00 - 07:00 Saatleri Arasında Kesinti Yaşanacak Mahalleler:

Karıncalık Mahallesi

Karlık Mahallesi

Kaynarca Mahallesi

Kızılhisar Mahallesi

Konaktepe Mahallesi

Sultanlı Mahallesi

Temüklü Mahallesi

Karabük Mahallesi

Karaçayır Mahallesi

Alvar Mahallesi

Aşağıselimli Mahallesi

Başören Mahallesi

Bicir Mahallesi

Bıyıkboğazı Mahallesi

Ciritbelen Mahallesi

Çayköy Mahallesi

Çörmü Mahallesi

Göğebakan Mahallesi

İlisuluk Mahallesi

Bahçelievler Mahallesi

Boğaziçi Mahallesi

İsmetpaşa Mahallesi

İstiklal Mahallesi

Ortapınar Mahallesi

Yeni Mahallesi

Sofular Mahallesi

YEŞİLYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Yeşilyurt'un merkezinde hayatı etkileyecek 8 saatlik uzun bir çalışma bulunuyor.

Gündüz 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Kesinti Yaşanacak Mahalleler:

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi

Karakavak Mahallesi

Bentbaşı Mahallesi

Çavuşoğlu Mahallesi

İlyas Mahallesi

Kiltepe Mahallesi

Salköprü Mahallesi

BATTALGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Battalgazi ilçesinde kesintiler ikiye bölünmüş durumda; bazı bölgeler 7, bazı bölgeler 8 saat elektriksiz kalacak.

09:00 - 16:00 Saatleri Arasında Kesinti Yaşanacak Mahalleler:

Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi

Hasırcılar Mahallesi

Boran Mahallesi

09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Kesinti Yaşanacak Mahalleler:

Battalgazi Mahallesi

Hanımınçiftliği Mahallesi

Orduzu Mahallesi

AKÇADAĞ, DOĞANŞEHİR, HEKİMHAN VE ARGUVAN KESİNTİLERİ

Büyük ilçelerin yanı sıra Malatya'nın diğer 4 bölgesinde de elektrik kesintisi programı uygulanıyor.

Akçadağ (05:00 - 07:00 Saatleri Arası):

Kozluca Mahallesi

Taşevler Mahallesi

Çatalbahçe Mahallesi

Doğantepe Mahallesi

Esenbey Mahallesi

Taşolar Mahallesi

Doğanşehir (09:00 - 11:00 Saatleri Arası):

Karşıyaka Mahallesi

Esentepe Mahallesi

Hekimhan (05:00 - 07:00 Saatleri Arası):

Sarıkız Mahallesi

Bahçedamı Mahallesi

Arguvan (09:00 - 17:00 Saatleri Arası):

İçmece Mahallesi