Malatya'da yaşayan binlerce vatandaşı ve esnafı doğrudan ilgilendiren son dakika elektrik kesintisi açıklaması geldi. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 Temmuz 2026 Cuma günü Malatya’nın dev ilçelerinde elektriklerin saatlerce kesileceğini duyurdu.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte sabah 05:00’te başlayan elektrik kesintileri, bazı bölgelerde tam 12 saat sürerek akşam 17:00’ye kadar devam edecek. Özellikle Darende ve Kuluncak’ta neredeyse tüm mahalleler listede yer alırken; Yeşilyurt ve Battalgazi’de de merkez mahalleler karanlığa gömülecek.
Yetkililer, elektronik cihazların zarar görmemesi ve günlük işlerin aksamaması adına vatandaşların elektrik kesinti saatlerine karşı dikkatli olmasını istiyor. İşte Malatya'da ilçe ilçe, mahalle mahalle 3 Temmuz elektrik kesintisi listesi...
İLÇE İLÇE 3 TEMMUZ MALATYA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
DARENDE ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI
Darende, bugün hem sabah erken saatlerde hem de gün boyu sürecek kesintilerle listenin en yoğun ilçesi konumunda.
Sabah 05:00 - 07:00 Saatleri Arasında Kesinti Yaşanacak Mahalleler:
- Ozan Mahallesi
- Şendere Mahallesi
- Uzunhasan Mahallesi
- Üçpınar Mahallesi
- Yeşiltaş Mahallesi
- Yukarıulupınar Mahallesi
- Yenipınar Mahallesi
- Hacılar Sıragöz Mahallesi
- Zaviye Mahallesi
- Hacılar Şeyhli Mahallesi
- Çukurkaya Mahallesi
- Yazıköy Mahallesi
- Sakarya Mahallesi
- Karabayır Mahallesi
- Medişeyh Mahallesi
- Kerimli Mahallesi
- Mollauşağı Mahallesi
- Kaynak Mahallesi
- Akçatoprak Mahallesi
- Ayvalı Mahallesi
- Ağılyazı Mahallesi
- Akbaba Mahallesi
- Göllüce Mahallesi
- Hacolar Mahallesi
- Irmaklı Mahallesi
- Karabacak Mahallesi
- Kavak Mahallesi
- Nurkuyusu Mahallesi
- İbrahimpaşa Mahallesi
- Kaldırım Mahallesi
- Kılıçbağı Mahallesi
- Beybağı Mahallesi
- Heyiketeği Mahallesi
- Hacıderviş Mahallesi
- Gökyar Mahallesi
- Yeniköy Mahallesi
- Barındır Mahallesi
- Başkaya Mahallesi
- Çaybaşı Mahallesi
- Çınar Mahallesi
- Gökçeören Mahallesi
- Hisarcık Mahallesi
- Hisarkale Mahallesi
- Mehmet Paşa Mahallesi
- Akova Mahallesi
- Kölükler Mahallesi
- Kuzpınar Mahallesi
- Karaoğuz Mahallesi
- Şuğul Mahallesi
- Yarımca Mahallesi
- Nadir Mahallesi
- Sandıkkaya Mahallesi
- Sayfiye Mahallesi
- Balaban Mahallesi
- Ağılbaşı Mahallesi
- Aşağıulupınar Mahallesi
- Ilıca Mahallesi
- Başdirek Mahallesi
- Gaziköy Mahallesi
- Yavuzlar Mahallesi
- Güdül Mahallesi
- Günerli Mahallesi
- Günpınar Mahallesi
GÜN BOYU (09:00 - 17:00) KESİNTİ YAPILACAK MAHALLELER:
- Yenice Mahallesi
- Başdirek Mahallesi
- Gaziköy Mahallesi
- Yavuzlar Mahallesi
- Günpınar Mahallesi
- Karaoğuz Mahallesi
- Yarımca Mahallesi
- Yeniköy Mahallesi
KULUNCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI
Kuluncak ilçesinde sabahın ilk saatlerinde çok geniş bir alana enerji verilemeyecek.
Sabah 05:00 - 07:00 Saatleri Arasında Kesinti Yaşanacak Mahalleler:
- Karıncalık Mahallesi
- Karlık Mahallesi
- Kaynarca Mahallesi
- Kızılhisar Mahallesi
- Konaktepe Mahallesi
- Sultanlı Mahallesi
- Temüklü Mahallesi
- Karabük Mahallesi
- Karaçayır Mahallesi
- Alvar Mahallesi
- Aşağıselimli Mahallesi
- Başören Mahallesi
- Bicir Mahallesi
- Bıyıkboğazı Mahallesi
- Ciritbelen Mahallesi
- Çayköy Mahallesi
- Çörmü Mahallesi
- Göğebakan Mahallesi
- İlisuluk Mahallesi
- Bahçelievler Mahallesi
- Boğaziçi Mahallesi
- İsmetpaşa Mahallesi
- İstiklal Mahallesi
- Ortapınar Mahallesi
- Yeni Mahallesi
- Sofular Mahallesi
YEŞİLYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI
Yeşilyurt'un merkezinde hayatı etkileyecek 8 saatlik uzun bir çalışma bulunuyor.
Gündüz 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Kesinti Yaşanacak Mahalleler:
- Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi
- Karakavak Mahallesi
- Bentbaşı Mahallesi
- Çavuşoğlu Mahallesi
- İlyas Mahallesi
- Kiltepe Mahallesi
- Salköprü Mahallesi
BATTALGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI
Battalgazi ilçesinde kesintiler ikiye bölünmüş durumda; bazı bölgeler 7, bazı bölgeler 8 saat elektriksiz kalacak.
09:00 - 16:00 Saatleri Arasında Kesinti Yaşanacak Mahalleler:
- Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi
- Hasırcılar Mahallesi
- Boran Mahallesi
09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Kesinti Yaşanacak Mahalleler:
- Battalgazi Mahallesi
- Hanımınçiftliği Mahallesi
- Orduzu Mahallesi
AKÇADAĞ, DOĞANŞEHİR, HEKİMHAN VE ARGUVAN KESİNTİLERİ
Büyük ilçelerin yanı sıra Malatya'nın diğer 4 bölgesinde de elektrik kesintisi programı uygulanıyor.
Akçadağ (05:00 - 07:00 Saatleri Arası):
- Kozluca Mahallesi
- Taşevler Mahallesi
- Çatalbahçe Mahallesi
- Doğantepe Mahallesi
- Esenbey Mahallesi
- Taşolar Mahallesi
Doğanşehir (09:00 - 11:00 Saatleri Arası):
- Karşıyaka Mahallesi
- Esentepe Mahallesi
Hekimhan (05:00 - 07:00 Saatleri Arası):
- Sarıkız Mahallesi
- Bahçedamı Mahallesi
Arguvan (09:00 - 17:00 Saatleri Arası):
- İçmece Mahallesi