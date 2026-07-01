Malatya Çevreyolu’nda, duraklarda ve direksiyon başında gece gündüz demeden alın teri döken ulaşım esnafının gözü kulağı Resmi Gazete’den gelecek o kritik haberdeydi. Beklenen tarihi adım resmen atıldı! Türkiye genelinde binlerce, Malatya’da ise yüzlerce taksici, dolmuşçu, minibüsçü ve servisçi esnafını yakından ilgilendiren 7587 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, özellikle ticari aracını yenilemek, plakasını devretmek veya emekli olup sektörden çekilmek isteyen esnafın sırtındaki en büyük mali yükü tamamen kaldırdı. Artık ticari plaka satışlarından elde edilen kazançlar için gelir vergisi defteri tamamen kapatıldı.

MALATYA’DA PLAKA SATIŞINDA GELİR VERGİSİ TAMAMEN KALDIRILDI

Yayımlanan kanunun getirdiği en büyük devrim, ticari plaka devirlerinde yaşanacak mali kolaylık oldu. Düzenleme kapsamında, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi olan esnafların, yürürlük tarihinden önce sahip oldukları;

Taksi,

Dolmuş,

Minibüs,

Servis araçlarına

Ait ticari plakaların satışından elde ettikleri tüm kazançlar gelir vergisinden istisna (muaf) tutuldu. Malatya’da plakasını satmayı veya devretmeyi planlayan esnaf, bu muafiyet sayesinde binlerce liralık vergi yükünden kurtulmuş olacak. Düzenleme yerelde büyük bir hareketlilik yaratırken, uygulamanın Malatya ile sınırlı kalmayıp tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürürlüğe girdiği açıklandı.

TAKSİCİLER İÇİN 3 YILLIK 'HASILAT ESASLI' DÖNEM

Kanunla birlikte sadece plaka satışları değil, taksici esnafının günlük vergilendirme sistemi de sil baştan değişti. Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan bu köklü değişiklikle, taksiyle yolcu taşımacılığı yapan esnafa yepyeni bir hak tanındı.

Buna göre, hasılatının tamamını taksi mali cihazı (taksimetre entegreli yazar kasa/POS) üzerinden eksiksiz olarak kayıt altına alan mükellefler, talep etmeleri durumunda hasılat esaslı vergilendirme sistemine geçiş yapabilecek.

ESNAF BU SİSTEMDEN NASIL YARARLANACAK? (ŞARTLAR VE SÜRELER)

Malatyalı taksicilerin bu yeni nesil sistemden faydalanabilmesi için belirlenen yasal kurallar ise netleşti:

Başvuru Şartı: Esnafın hasılat esaslı sisteme geçebilmesi için resmi başvuruda bulunması ve tüm gelirini taksi mali cihazı ile kayıt altına alması gerekiyor. Yürürlük Tarihi: Başvurusunu tamamlayan mükellefler, müracaatlarını takip eden yılın başından itibaren sisteme dahil edilecek. Zaman Sınırı: Bu sistemi tercih eden taksici esnafı, uygulamadan en fazla üç yıl boyunca kesintisiz olarak yararlanabilecek.