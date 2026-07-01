Malatya’da mobilya sektörü, hem değişen yaşam alanları hem de piyasadaki ekonomik daralma nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Malatya’da mobilya probleminin derinleştiğini ve vatandaşların artık eski alışkanlıklarını terk etmek zorunda kaldığını ifade eden esnaf Taha Kodaman, Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

Markalı ve büyük mobilyaların yerini daha minimal, bütçe dostu ürünlerin aldığına dikkati çeken esnaf Kodaman,

"Malatya’da mobilya problemi var. Bunu çözemiyoruz. Markalı ürünler var ama insanlar eskisi kadar rahat bir şekilde alamıyorlar, ödeme kolaylığı yok. Genelde modüler gruba çok yönelme başladı çünkü eski o büyük mobilyalar artık evlere sığmıyor. Vatandaşlar daha ergonomik ürünler tercih ediyor. Fazla alan işgal etmeyen ama rahat kullanım kolaylığı sağlayan mobilyalar tercih ediliyor"

şeklinde konuştu.

Yeni yapılan konutların metrekaresinin düşmesinin de bu süreçte büyük bir etken olduğunun altını çizen Kodaman, işlevsel mobilyaların ön plana çıktığını belirterek,

"Malatya’da şu anda genelde bazalı yatak ve kanepe alınıyor; koltuk takımı tercih edilmiyor çünkü evler küçük. Fiyat anlamında da kullanım anlamında da ağır geliyor”

açıklamasında bulundu.