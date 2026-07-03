Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Malatya İl Başkanlığı’na atanan Hakan Satılmış bugün basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, parti defterleri ve yönetim süreçlerine dair ortaya atılan usulsüzlük iddialarına açıklık getirdi.

"DEFTERLERİ KARŞI TARAFTAN ALAMADIK"

Sürecin işleyişine dair çarpıcı detaylar paylaşan CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış,

"Biz defterleri karşı taraftan alamadık. Burada çalışan bir arkadaşımız getirdi bize teslim etti. Normalde kim sorumluysa onun getirip teslim etmesi ve tutanak imzalaması lazımdı. Defterlerin içerisinde tabii ki biraz usulsüzlükler var. Bu usulsüzlüklerle alakalı incelemelerimizi başlattık"

şeklinde konuştu.

"CHP’NİN BİR KURUŞUNA TENEZZÜL EDEN VARSA HESABINI SORACAĞIZ"

Partinin hakkını sonuna kadar savunacaklarını ve incelemelerin titizlikle sürdüğünü belirten Hakan Satılmış,

"Bunların tamamının tespitini yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kuruşuna tenezzül eden varsa bunun hesabını da soracağız. Bunların tespiti biraz zaman alacak. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir açıklama yapacağız"

ifadelerine yer verdi.

Malatya kulislerinde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından, önümüzdeki günlerde yapılacak olan kapsamlı açıklama ve usulsüzlük incelemesinin sonuçları merakla bekleniyor.