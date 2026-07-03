Dünya kayısı başkenti Malatya’da dev organizasyon için geri sayım sürerken, kent gündemine oturan sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu yıl 28.’si düzenlenecek olan Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı’na hangi üst düzey devlet adamlarının katılacağı büyük bir merak konusuyken, beklenen o büyük isim resmen açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dev fuarın açılışı için Malatya’ya geliyor.

"TARIM BAKANIMIZ BURADA OLACAK"

Festival hazırlıkları ve davetli listesi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, birçok devlet adamına resmi davet gönderildiğini belirtti. Katılımların protokol üyelerinin program yoğunluğuna göre şekilleneceğini ifade eden Başkan Sami Er, Malatya halkının ve üreticinin beklediği o büyük müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

"Öyle, birçok devlet adamını davet ediyoruz ama müsait olanlar gelir. Onu bilemiyoruz. Yalnız inşallah tarım bakanımız burada olacak. Tarım bakanımızla birlikte fuarımızı başlatmış olacağız. Onu bir söylemiş olayım."

FUARIN STARTINI BAKAN İBRAHİM YUMAKLI İLE BİRLİKTE VERECEKLER

Başkan Sami Er’in yaptığı bu flaş açıklamayla birlikte, 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı’nın açılış perdesini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açacağı kesinleşmiş oldu. Dev organizasyonun startını Bakan Yumaklı ile birlikte vereceklerini ilan eden Başkan Sami Er, bu hamlesiyle Malatya tarımı ve üreticisi için de büyük bir moral kaynağı oldu.

Malatya’nın bu dev festivaline dair tüm yeni gelişmeler ve detaylar netleştikçe aktarmaya devam edeceğiz.