Malatya’da derin bir üzüntü hâkim. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 3 Temmuz 2026 tarihinde Malatya genelinde 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat edenlerin defin işlemleri Şehir Mezarlığı başta olmak üzere Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir ve Arguvan'daki mahalle mezarlıklarında gerçekleştirildi. İşte bugün Malatya’da vefat edenlerin isim listesi ve taziye yerleri:

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’ndan alınan resmi bilgilere göre, 3 Temmuz 2026 tarihinde vefat eden vatandaşlarımızın bilgileri şu şekildedir:

Bedriye Tunç (93) Taziye Adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Ayşe Özbey (101) Taziye Adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Nezihe Tosun (60) Taziye Adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Bebek Koçak (0) Taziye Adresi: (Belirtilmedi) Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Ramazan Yılmaz (91) Taziye Adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Hanımınçiftliği Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Yunus Fırat (23) Taziye Adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Bostanbaşı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Hatice Ayhan (62) Taziye Adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Elazığ Mezarlığına defnedildi.

Vahide Tuncel (76) Taziye Adresi: Doğu Mahallesi, Doğanşehir / Malatya Defin Yeri: Doğu Mahallesi Doğanşehir / Malatya Mezarlığına defnedildi.

Halil Bali (76) Taziye Adresi: Arguvan / Malatya Defin Yeri: Arguvan / Malatya Mezarlığına defnedildi.

Hüseyin Bulam (71) Taziye Adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Vahide Özduman (53) Taziye Adresi: Küllümağara Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Küllümağara Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

