Malatya kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta, Darende ilçesinde yer alan Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı, bölgenin en çok ziyaretçi ağırlayan manevi mekanlarının başında geliyor. İslamiyet’in bu topraklara yayılmasında büyük rol oynayan ve Miladi 730 yılında tarihi Zengibar Kalesi’nin kuşatması sırasında şehit düşen Seyyid Hasan Gazi Hazretleri; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) torunlarından biri olmasının yanı sıra, İslam tarihinin önemli kahramanlarından Hüseyin Gazi’nin kardeşi, Seyyid Battal Gazi’nin ise hem amcası hem de kayınpederidir. Uzun yıllar bakımsız kalan bu tarihi mekan, yapılan kapsamlı restorasyon projesiyle adeta yeniden ayağa kaldırıldı.

GELİŞME KERBELA MİMARİSİ VE ÖLÜMSÜZLEŞEN ŞEHİTLERİN İSİMLERİ

Geçmişte yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi türbe, ecdada ve şehitlere vefa anlayışı doğrultusunda Hulûsi Efendi Vakfı tarafından projelendirilerek modern ve aslına uygun bir çehreye kavuşturuldu. Sarımehmetzâde Mimar Yücel Sarı ve evlatlarının katkılarıyla inşâ edilen külliye, 26 Ağustos 2005 tarihinde "Hasan Gazi Türbesi Şehitlik Anıtı" adıyla ziyarete açıldı. Türbenin mimari yapısında, Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’daki mübarek kabrinin kubbe mimarisinden esinlenilmesi, mekana ayrı bir estetik ve manevi derinlik katıyor.

Türbe binasının kuzey cephesine inşa edilen Şehitlik Anıtı ise adeta bir vatan kalbi gibi atıyor. Osmanlı-Rus Harbi, 1. Dünya Savaşı, İstiklâl Harbi, Trablusgarp, Kore, terörle mücadele ve 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar, vatan savunmasında şehit düşen tüm Darendeli kahramanların isimleri mermer levhalara nakşedilerek ölümsüzleştirildi.

HASAN GAZİ TÜRBESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Ziyaretçilerine hem tarihi bir yolculuk sunan hem de duygu dolu anlar yaşatan Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı, Darende’ye yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken yerlerin başında geliyor. Ulaşımı son derece kolay olan bu manevi merkeze, Malatya-Ankara istikametindeki D-300 karayolu üzerinden rahatlıkla ulaşılabiliyor. Kent merkezinden yola çıkan vatandaşlar, yaklaşık 110 kilometrelik konforlu bir yolculuğun ardından Darende ilçe merkezinde yer alan bu eşsiz inanç turizmi merkezini ziyaret ederek dualar eşliğinde milli ve manevi havayı teneffüs edebiliyor.