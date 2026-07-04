Malatya Eczacı Odası tarafından paylaşılan güncel verilere göre; bu gece Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerinde 4, Eski Malatya'da ise 1 eczane nöbet nöbetçi olarak kapılarını açık tutacak. İşte sağlığınızı şansa bırakmamanız için mahalle mahalle, cadde cadde Malatya 24 saat açık nöbetçi eczaneler listesi...
MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER
Gökyüzü Eczanesi
Adres: Akpınar Aslantepe Cad. No:96/D Çevreyolu Canbaylar Plaza Arkası / Battalgazi
Telefon: 0422 326 08 08
Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!
Vitamin Eczanesi
Adres: İskender Mah. Çarmuzu Sağlık Ocağı Karşısı / Battalgazi
Telefon: 0422 361 35 18
Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!
Aydoğan Eczanesi
Adres: Güngör Caddesi No: 80-C Nar Künefe Yanı, Metropol AVM ve Tarım Kredi Kooperatif Market Karşısı / Yeşilyurt
Telefon: 0530 223 69 63
Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!
İstasyon Eczanesi
Adres: İstasyon Cad. Tektud Kebap İlerisi Kömür Tevzi Yolu / Yeşilyurt
Telefon: 0422 211 09 44
Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!
ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE
Aksu Eczanesi
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı / Eski Malatya
Telefon: 0506 443 34 44
Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!