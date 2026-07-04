Malatya Eczacı Odası tarafından paylaşılan güncel verilere göre; bu gece Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerinde 4, Eski Malatya'da ise 1 eczane nöbet nöbetçi olarak kapılarını açık tutacak. İşte sağlığınızı şansa bırakmamanız için mahalle mahalle, cadde cadde Malatya 24 saat açık nöbetçi eczaneler listesi...

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER

Gökyüzü Eczanesi

Adres: Akpınar Aslantepe Cad. No:96/D Çevreyolu Canbaylar Plaza Arkası / Battalgazi

Telefon: 0422 326 08 08

Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!

Vitamin Eczanesi

Adres: İskender Mah. Çarmuzu Sağlık Ocağı Karşısı / Battalgazi

Telefon: 0422 361 35 18

Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!

Aydoğan Eczanesi

Adres: Güngör Caddesi No: 80-C Nar Künefe Yanı, Metropol AVM ve Tarım Kredi Kooperatif Market Karşısı / Yeşilyurt

Telefon: 0530 223 69 63

Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!

İstasyon Eczanesi

Adres: İstasyon Cad. Tektud Kebap İlerisi Kömür Tevzi Yolu / Yeşilyurt

Telefon: 0422 211 09 44

Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE

Aksu Eczanesi

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı / Eski Malatya

Telefon: 0506 443 34 44

Çalışma Süresi: 24 Saat Açık!