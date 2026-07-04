Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre; sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe Hz. Peygamber’in (s.a.s.) doğumunu ve onun için yazılan medih türü eserleri ifade eder. Dinî hükmü ve önemi şu temel esaslara dayanmaktadır:

Peygamber Sevgisinin Tezahürüdür: Hz. Peygamber (s.a.s.) hayatta iken de onun için bağlılık şiirleri (Kasîde-i Bürde gibi) yazılmış ve Efendimiz bunu hoşnutlukla karşılamıştır. Mevlid okumak, bu köklü edebî ve manevi literatürün bir devamıdır.

Gelenek ve Kültürdeki Yeri: Türklerin yaşadığı coğrafyalarda XI. yüzyıldan beri güçlü bir gelenek olan mevlid merasimlerinde, özellikle Süleyman Çelebi’nin Türk edebiyatı şaheseri olan "Vesîletü’n-Necât" adlı eseri okunmaktadır.

Salih Amel Olarak Değerlendirilir: Mevlid-i Şerif; Kur’ân-ı Kerîm tilaveti, salavatlar ve dualarla icra edilir. Dinî bir zorunluluk (farz/vacip) olarak görülmediği, anlam ve amacına uygun yapıldığı müddetçe; dinî duyguları canlı tutması ve sosyal kaynaşmayı sağlaması yönüyle salih ameller arasında yer alır.

4 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü Malatya için güncel namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 03:13

Güneş: 05:01

Öğle: 12:38

İkindi: 16:31

Akşam: 20:01

Yatsı: 21:41

Hayatın doğum, ölüm, düğün gibi önemli safhalarında Allah'ı anmak ve Peygamber sevgisini kalben yaşamak, vakitleri bereketlendirmenin en güzel yollarından biridir.

Busabah Medya ailesi olarak tüm hemşehrilerimizin ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını diler, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ederiz.