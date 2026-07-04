Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, şehirdeki spor alanlarının sayısını artırmak ve genç yeteneklerin yetişmesine zemin hazırlamak adına önemli bir yapım işi ilanına çıktı. "7 Adet Spor Sahası" yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Kent vizyonuna ve sosyal donatı alanlarına büyük katkı sunması beklenen proje kapsamında teklifler, sadece elektronik ortamda EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden kabul edilecek.

FARKLI BRANŞLARDA MÜŞTEREK SPOR ALANLARI YÜKSELECEK

Yatırım programı kapsamında inşa edilecek tesislerin niteliği ve çeşitliliği dikkat çekiyor. Projenin detaylarına göre Malatya il sınırları içerisinde; 4 adet açık basketbol ve voleybol sahası, 2 adet açık sentetik çim yüzeyli halı saha ve son dönemde büyük ilgi gören ata sporumuzu destekleyecek 1 adet okçuluk sahası kurulacak.

İHALENİN DETAYLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ BELİRLENDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan resmi şartnamede ihaleye ilişkin teknik ve idari detaylar şu şekilde paylaşıldı:

İhaletarih ve saati: 08.07.2026 - 14.30

E-Tekliflerin açılacağı adres: Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 150 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacaktır.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup, konsorsiyum olarak teklif sunulamayacak. Sektörel tecrübe olarak son 15 yıl içinde teklif edilen bedelin yüzde 50'sinden az olmamak üzere Kamu İhale Tebliği'ndeki "XVIII. Grup: Saha İşleri" grubu iş deneyimi şartı aranıyor. Ayrıca projeye denk sayılacak mühendislik bölümü ise İnşaat Mühendisliği olarak belirlendi.

ANAHTAR TESLİMİ YAPILACAK PROJEDE SINIR DEĞER ŞARTI

İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecek ve işin tamamı için tek bir teklif sunulacak. İsteklilerin teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat sunması gereken ihalede, sınır değer katsayısı (N) 1,20 olarak belirlendi. Sınır değerin altında kalan teklifler, herhangi bir açıklama istenmeksizin doğrudan reddedilecek.

Yer tesliminin ardından 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen bu 7 modern spor sahası, Malatya'da yaşayan çocukların ve gençlerin güvenli, modern ve profesyonel alanlarda spor yapmasına imkan tanıyarak kentin sosyal dinamizmine büyük bir ivme kazandıracak.