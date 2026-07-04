BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

MALATYA 92 ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1220589

1- İdarenin 1.1. Adı : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Zübeyde Hanım Cad. No:140 Elazığ ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ 1.3. Telefon numarası : 04242386911 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 24.07.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : DSİ 92. Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : MALATYA 92 ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Mevcut Binaların erişilebilirlik izleme ve denetleme formundaki standartlara göre tefriş edilmesi,Laboratuvar binasının uçan çatısının yenilenmesi,elektrik direklerinin tadilatı ve yenilenmesi, su depolarının temizliği, asansörlerin,VRF klima sisteminin,ahşap kamelyaların bakım ve onarımlarının yapılması, yangın hidrantlarının,kamera sisteminin yenilenmesi, giriş kapısının kollu bariyer sistemine çevrilmesi, binalarda gerekli tamirat ve tadilatların yapılması işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malatya ili Yeşilyurt ilçesi DSİ 92. Şube Müdürlüğü Yerleşkesi 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu İhale Kurumu Mevzuatına Uygun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen; B2 grubu ve B2 grubu onarım işleri ile B3 grubu ve B3 grubu onarım işleri iş deneyim belgeleri benzer iş olarak değerlendirilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) 1,6% 2,4% 1 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G3) yapılması (dış cephe) 1,5% 2,4% 1 Ahşaptan oturtma çatı yapılması(çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) 7,1% 10,7% 6 Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması 3,2% 5% 2 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 2,5% 4,1% 1 Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035<=Isıl iletkenliği<0,040W/(m.K) olan, 8 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi 1,6% 2,5% 1 Mevcut asma tavana 60x60 cm ebadında 15 mm kalınlığında taşyünü plakaların yerleştirilmesi 2,9% 4,5% 2 Mevcut Alüminyum Pencere Kanatlarının Ayarlanması, Menteşe Değişimi ,Kilit Mekanizmalarının Onarılması Birleşim Yerlerinin Çelik Silikonla Sızdırmazlık Sağlanması 3,8% 5,8% 2 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2,8% 4,3% 2 Rüzgar Etkisiyle Hasar Görmüş Mevcut Ahşap Oturtma Çatı Karkası, Galvanizli Trapez Sac ve Su Yalıtım Enkazının Güvenli Şekilde Sökülmesi, Ayrıştırılması, İstiflenmesi ve Enkaz Alanından Kaldırılması 0,8% 1% 0,5 Uyarı/Nokta Dahili Ortam %100 termo plastik poliüretan (TPU) Hammaddeden Üretilen Çift Taraflı Beyaz Renkli VHB Akrilik Yapıştırıcı Bantlı Hissedilebilir Yüzey 1,8% 3% 1 Kılavuz/İz Dahili Ortam %100 termo plastik poliüretan (TPU) Hammaddeden Üretilen Çift Taraflı Beyaz Renkli VHB Akrilik Yapıştırıcı Bantlı Hissedilebilir Yüzey 1,75% 2,6% 1 Uyarı/Nokta Harici Ortam Polyamid(PA 6) Hammaddeden Üretilen Tekli Kamalı Hissedilebilir Yüzey 0,9% 1,5% 0,5 Kılavuz/İz Harici Ortam Polyamid(PA 6) Hammaddeden Üretilen Üstten Dört Dübelli Hissedilebilir Yüzey 0,85% 1,5% 0,5 Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 4% 6% 3 Armatür Sınıfı 14 (Sağ/Sol Tek Taraflı) M4 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Malzeme ve Montaj Bedeli) 1,05% 1,6% 0,5 Mevcuttaki 17m. Galvanizli Poligon Aydınlatma Direklerinin 9 metrelik Orta Kısmının Çıkarılıp 6 metreye Düşürülmesi ve Çalışır Halde Teslim Edilmesi 4,2% 6,4% 3 Acil Durum Aydınlatma Kitli, LED Sıva Üstü Polikarbon Gövdeli Etanj Armatür Montajı (En az 3600 lm, 120 lm/W, 3 Saat Süreli) (İç Mekan) 2,5% 4,1% 1 Sıva Altı LED Tavan Armatürü Montajı (En Az 60x60 cm, ? 3900 lm, ? 120 lm/W) (360 Derece Hareket Sensörlü) (İç Mekan) 4,1% 6,3% 3 Bakır Çubuk Elektrotlu ve İhata İletkenli Komple Bina Dış Çevre Topraklama Tesisatı Yapılması 1,2% 1,9% 0,5 Kazan Dairesi Jeneratör Kablo Değişimi (75 KW) 2,2% 3,5% 1 Dış Mekan Aydınlatma Armatürünün Yenilenmesi ve Direklerin Boyanması 4,1% 6,4% 3 Yoğun Kullanım Tek Kollu Bariyer (Boom Bariyer) Sisteminin Tüm Aksesuarlarıyla Birlikte Komple Temini ve Montajı 1% 1,5% 0,5 VRF Merkezi Klima Sisteminin (Dış Ünite ve Bağlı İç Ünitelerin) Komple Periyodik Bakımı, Onarımı ve Çalışır Halde Teslimi 2,9% 4,5% 2 DN 100 Yer Üstü Yangın Hidrantı Değişimi, Montajı ve Test Edilmesi İşi 2,3% 3,5% 1 Mevcut Asansörlerde Bakım, Onarım,Engelli Yönetmeliğine Uygun Hale Getirilmesi ve Anakart Değişimi İşlemlerinin Yapılması 8% 9% 5 Bullet Kamera (Dış Ortam) 1,4% 2,2% 1 32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) 1,1% 1,7% 0,5 Bakır data kablo 1,3% 2% 0,5 Mevcut Kamelya ve Bankların Bakım ve Onarımının Yapılarak Yat Verniği İle Verniklenmesi 1,05% 1,7% 0,5

Grup Adı : GRUP-1

Kısım Adı : MALATYA 92. ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ahşaptan oturtma çatı kaplaması, galvanizli trapez sac ve su yalıtımı onarımı yapılması Merdiven Kaydırmaz Bant Uygulaması Erişilebilir wc acil durum ipli çağrı butonu ve kapıüstü ikaz lambası Braille Baskılı Kabartmalı Kat Planı Panosu (Duvara Montaj) Kazan Dairesi Jenaratör Kablo Değişimi (5.5 KW) Hard Disk IP Kamera Sistemleri (8 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek ) CCTV Monitor 55'' Tam Yüksek Çözünürlüklü IP tabanlı sabit tip bullet kamera 3% 5% 2

Grup Adı : GRUP-2

Kısım Adı : MALATYA 92. ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi Yapılması (3,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık Engelliler için tutunma barı Engelliler için klozet tutunma barı Engelliler için katlanabilir tutunma barı Cam Bandı Uygulamaları Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası Mevcut Su Depolarının Fiziksel Temizliği ve Dezenfekte Edilmesi 4 MP Dome Kamera (İç Ortam) 1,1% 1,8% 0,5

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

