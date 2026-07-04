6 Şubat 2023 depremlerinin en ağır yıkımı yarattığı illerden biri olan Malatya’da, bir inşaat alanında gerçekleştirilen beton dökümüne ilişkin iddialar basına yansıdı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmeler üzerine, Malatya'nın bağlı bulunduğu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Diyarbakır Şubesi ve Temsilciliği harekete geçerek bölgede yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerin ardından İMO tarafından kamuoyuna çok sert ve net mesajlar içeren bir basın açıklaması yapıldı.



"İDDİALAR SON DERECE VAHİM, İHMALLER GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Yapılan resmi açıklamada, deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede yapı güvenliğine dair en küçük bir şüphenin bile ciddiyetle ele alınması gerektiği vurgulandı. İMO Diyarbakır Şubesi, yapının bulunduğu ilgili belediye ile gerekli görüşmelerin yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Yetkililerden konuya ilişkin bilgi alınmış ve iddiaya konu yapı hakkında hukuki ve idari sürecin başlatıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz inceleme ve gözlemler neticesinde; sürecin tüm yönleriyle şeffaf, bağımsız ve bilimsel esaslara uygun biçimde yürütülmesi gerektiği açıktır."



"KONU SADECE BETON KALİTESİYLE SINIRLI DEĞİL"

İMO, olayın sadece beton kalitesi üzerinden değerlendirilmesinin eksik kalacağını, sürecin bütüncül olarak incelenmesi gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada; proje, uygulama, malzeme temini, laboratuvar süreçleri, yapı denetimi ve idari denetim mekanizmalarının tamamının masaya yatırılması istendi. Benzer vakaların tekrar yaşanmaması için olası sistemsel eksikliklerin tespit edilmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.



ODANIN TARİHİ TALEBİ YENİLENDİ: "HER ŞANTİYEYE BİR ŞEF!"

Yaşanan bu son olayın, oda olarak uzun yıllardır dile getirdikleri "Her Şantiyeye Bir Şef" talebinin ne kadar haklı ve hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten İMO yetkilileri, şu çağrıda bulundu:

Şantiyelerde tam zamanlı ve yetkin şantiye şefleri görev yapmalıdır.

Kesintisiz teknik kontrol, malzeme kalitesinden imalat süreçlerine kadar usulsüzlüklerin önüne geçecektir.

Deprem görmüş kentlerde yapı üretim süreçleri çok daha büyük bir hassasiyetle yürütülmelidir.



"HİÇBİR KURUMUN SÜRECİ YÜZEYSEL YÜRÜTME LÜKSÜ YOKTUR"

İMO, doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu konuda tüm yetkili kurumları göreve davet etti. Açıklama şu net uyarılarla son buldu:



"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü, ilgili belediyeyi ve tüm yetkili kurumları bu konuda daha duyarlı, sorumlu ve etkin davranmaya davet ediyoruz. Yapı güvenliği alanında hiçbir kurumun görevini eksik, gecikmeli veya yüzeysel yapma lüksü yoktur. Sürecin takipçisi olacağız ve teknik sürecin bilimsel gerçekler ışığında sonuçlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz."