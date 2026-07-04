Asrın felaketinin ardından küllerinden doğan Malatya’da, şehrin en önemli ticari ve yaya akslarından biri olan Akpınar Caddesi’nde değişim rüzgarları esiyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın titizlikle takip ettiği projede, ekipler caddenin bir an önce vatandaşların hizmetine sunulması için gece gündüz demeden çalışıyor. Konuyla ilgili Busabah Medya’ya açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürü Doğan İnce, bölgedeki altyapı çalışmalarının yüzde 80'lik büyük bir kısmının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

TRAFİK ÇİLESİ BİTİYOR: "AYIN 25'İ GİBİ AÇMIŞ OLACAĞIZ"

Kalan altyapı çalışmalarının bu hafta içinde bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Doğan İnce, Akpınar Caddesi’nin trafiğe açılacağı tarih için ay sonunu işaret etti. Sürece dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanan İnce,

"Ayın 20'si ya da 22'si gibi orayı trafiğe açacak seviyeye getireceğiz. TOKİ tarafındaki ara sokaklarda ufak tefek çalışmalar devam edebilir ancak işimizi garantiye almak adına, Akpınar Caddesi’ni ayın 25'i gibi, yani ay sonunu görmeden inşallah araç trafiğine açmış olacağız"

dedi.

AKPINAR’A 4 ŞERİTLİ KONFOR

Yeni projenin detaylarına da değinen AYKOME Şube Müdürü İnce, caddenin eskisinden çok daha konforlu ve geniş olacağını belirtti. Akpınar Caddesi’nin gidiş-dönüş olmak üzere toplam 2 gidiş, 2 geliş şeklinde 4 şeritli modern bir asfalt yola kavuşacağını söyleyen İnce, caddede bir de orta refüj yer alacağını ifade etti. Yol kenarındaki geçici parklanma ve otopark düzenlemeleriyle ilgili kararın ise ilerleyen süreçte UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından yapılacak toplantıyla netleştirileceğini ekledi.

MALATYA’NIN EN YOĞUN YAYA AKSI NEFES ALACAK

Akpınar bölgesinin Malatya genelinde yaya trafiğinin en yoğun olduğu yer olduğunu vurgulayan İnce, projede yayaların da unutulmadığını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın talimatıyla kaldırımların geniş tutulduğunu aktaran İnce, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu bölgede kaldırımları da geniş yapmayı hedefliyoruz. Yani hem yol genişliyor hem de kaldırımlar ferahlıyor. Niyetimiz orada Malatya’mıza yakışır, çok güzel bir aksı ortaya çıkarmak."

Yenilenen yüzüyle gün sayan Akpınar Caddesi, çok yakında Malatyalıların hizmetine sunularak şehir ticaretine ve sosyal hayatına can suyu olacak.