Malatya’da 5 yıldır görev yapan ve şehre hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirten Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, depremin ardından tarihi yapıların ihyası için hemen harekete geçtiklerini ifade etti.

Depremin meydana geldiği yılın 10. ayında ihale ve sözleşme süreçlerinin tamamlanarak yer tesliminin yapıldığını aktardı.

ÇİFT VARDİYA İLE YOĞUN MESAİ

Bacanlı, çalışmaların normal takvimden daha erken bitirilmesi amacıyla çift vardiya sistemine geçildiğini belirtti. Sözleşmeye göre resmi iş bitiş tarihinin 13 Aralık 2026 olduğunu hatırlatan Bölge Müdürü Bacanlı,

"Sayın Bakanımızın ve Genel Müdürümüzün talimatlarıyla bu süreyi daha erkene almak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Yüklenici firmamız da sağ olsun özveriyle çalışıyor. Eleman sayılarını artırdılar ve çift vardiya sistemine döndüler. Normal süresinden çok daha önce bitirmeyi hedefliyoruz. Tarihi eserlerde öngörülemeyen durumlar çıkabildiği için net bir gün veremesek de yaklaşık 1,5 - 2 aylık bir çalışmamız kaldı"

dedi.

ASIRLIK CAMİNİN KÖKLÜ TARİHİ

Halk arasında Camii Kebir veya Hacı Mustafa Ağa Camii olarak da bilinen Yeşilyurt Ulu Camii, bölgenin en önemli tarihi sembollerinden biri. Son cemaat yerindeki mihrabiye üzerinde yer alan kitabeye göre yapı, 1752/1753 yıllarında Hacı Mustafa ve Hacı Mehmet tarafından inşa edildi.

1806/1807 yıllarında Hacı Hüseyin Ağa tarafından büyük bir onarımdan geçirilen tarihi cami; güneydeki harim, kuzeyindeki son cemaat yeri ve doğusundaki minareden oluşuyor. Boyuna dikdörtgen planlı, mihrap önü kubbeli ve kıble duvarına paralel beş sahınlı mimarisiyle dikkat çeken cami, en son 2015-2017 yılları arasında esaslı bir restorasyon görmüştü.

6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için yürütülen çalışmaların ardından asırlık ibadethane, kapılarını yeniden açmak için gün sayıyor.