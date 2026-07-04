Malatya'yı da kapsayan büyük fuhuş operasyonunda şebeke çökertildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında; Tunceli merkezde faaliyet gösteren masaj salonları ile bağlantılı şahıslara yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

MALATYA DAHİL 5 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Titizlikle yürütülen takibin ardından operasyon için harekete geçildi. 30 Haziran 2026 tarihinde Tunceli merkezli olmak üzere Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Bingöl illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Malatya ve diğer illerde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı değerlendirilen 9 mağdur kadın ise polis ekiplerince kurtarıldı. Olayla ilgili ayrıca 13 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE POS CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda suç unsurları tek tek ele geçirildi. Aramalarda; 10 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet video kaset, 2 adet flaş bellek, 1 adet hard disk, 1 adet POS cihazı, çeşitli cinsel içerikli ürünler ile ilaçlar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 360 TL nakit para ele geçirilerek el konuldu.

3 ÇOCUĞUN İSTİSMARA MARUZ KALDIĞI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen teknik deliller, bilgi sahibi ifadeleri ve yapılan teşhis işlemleri neticesinde, söz konusu masaj salonu bağlantılı iş yerlerinde 3 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilerek gerekli adli işlemler başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.