Dünya kuru kayısı başkenti Malatya’da "sarı altın" olarak adlandırılan kayısının hasat dönemiyle birlikte tarım işçilerinin göç yolculuğu da başladı. Tarımsal üretimin en yoğun yaşandığı ilçelerden biri olan Darende, kapılarını Türkiye'nin dört bir yanından gelen mevsimlik işçilere açtı. Sezonun ilk işçi kafileleri Gaziantep’ten gelerek ilçedeki konaklama alanlarına yerleşti.

İLK ÇADIRLAR ILICA MAHALLESİ’NE KURULDU

Kayısı bahçelerinde hummalı çalışmanın başlamasıyla birlikte, Darende’ye yönelik mevsimlik işçi akını hız kazandı. Gaziantep’ten yola çıkan tarım işçisi aileler, Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi girişinde kendileri için ayrılan konaklama alanlarına ulaştı. Hasat öncesi hazırlıklarını tamamlayan aileler, kurdukları çadırlarda yeni sezonun ilk günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde farklı illerden gelecek yeni kafilelerle birlikte bölgedeki nüfus ve hareketliliğin katlanarak artması öngörülüyor.

BAHÇELERDE MESAİ, ÇADIR ÖNLERİNDE ÇOCUK SESLERİ

Bir yandan aileler kayısı bahçelerindeki zorlu mesaiye hazırlanırken, diğer yandan çadır kentlerde yaşam mücadelesi ve renkli görüntüler bir arada yaşanıyor. Gün boyunca çadırların çevresinde ve yol kenarlarında oyun oynayan işçi çocukları, mevsimlik göçün en masum yüzünü oluşturuyor. İlçede hem kayısı bahçelerinde üretim çarkları dönüyor hem de işçilerin yaşam alanlarında hummalı bir hareketlilik göze çarpıyor.

YERELDEN KÜRESELE UZANAN YOLCULUK

Hasat döneminde binlerce mevsimlik tarım işçisine ev sahipliği yapan Darende’de, toplanan kayısılar sadece yerel pazara sunulmuyor. Bahçelerden büyük bir emekle toplanan, ardından entegre tesislerde işlenerek paketlenen ürünler, Türkiye iç piyasasının yanı sıra dünyanın dört bir yanına ihraç edilerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Sezonun hem üretici hem de ekmek parası için yollara düşen işçiler adına bereketli geçmesi temenni ediliyor.