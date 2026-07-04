Yasal bir zorunluluk olan bu belgenin fiyatlandırılmasında en tehlikeli kabul edilen sıfırıncı basamak ile en temiz sicile sahip sekizinci basamak arasındaki fiyat farkı yüzde 500'leri buldu. Sürücülerin geçmiş yıllardaki kaza kayıtları, yenileme dönemlerindeki prim ödemelerini direkt etkiliyor. Herhangi bir kazaya adı karışmamış olan klasik bir binek aracın İstanbul örneğindeki asgari yenileme tutarı 18 bin 789 lira seviyesinden hesaplanıyor.

SEDDK'nın Oransal Düzenlemesi

Sistemdeki bu fiyat hareketlilikleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından verilen talimatlarla şekillendi. Kurul, trafiğe çıkmak için yaptırılması şart olan bu ürünlerde primlere yüzde 4 oranında zam yapılmasına karar kıldı. Alınan karar neticesinde metropollerdeki güncel fiyatlar Malatya için de genel piyasa yapısını yansıtıyor. İstanbul'da en tehlikeli kullanıcı 56 bin 367 lira, en güvenli kullanıcı 9 bin 395 lira yatırıyor. Başkent yöresinde bu durum 54 bin 772 liraya karşın 9 bin 129 lira olurken; İzmir dolaylarında tavan prim 53 bin 177 lira, taban prim ise 8 bin 863 lira olarak yürürlüğe girdi.

Ticari Segmentteki Devasa Tutarlar

Ekmek teknesi olan ticari taksi ve büyük yolcu otobüslerinin poliçe bedelleri yeni zirvelere ulaştı. Taksiler özelinde en riskli dilimin faturası İstanbul'da 160 bin 593 liraya çıkarken, Ankara'da 156 bin 48 lira, İzmir'de 151 bin 503 lira tavan bedellerle işlem görüyor. 31 koltuk sınırını aşan büyük yolcu otobüsleri için en yüksek riskli gruptaki yenileme bedeli 394 bin 539 lirayı görerek tarihi kayıtlara geçiyor. Malatya'daki taşıma kooperatifleri de bu genel artış dalgasından payını alıyor.

Cezai Yaptırımlar ve Men Süreci

Süresi dolmuş poliçelerle yollarda seyretmenin kanuni faturası oldukça ağır. Güvenlik güçlerinin Malatya yollarında yaptığı çevirmelerde güvence belgesi olmayan taşıtlara 1.246 lira idari para cezası tatbik ediliyor. Eksik belge tamamlanıncaya kadar araçlar çekicilerle trafik alanlarından arındırılıyor. Uygulama anında memurlar dijital ortamlardan işlem şansı verebiliyor; ancak poliçesi olmadan kazaya sebebiyet verenlere 2 bin 39 liralık ceza kesiliyor. Üstüne üstlük, kazadaki her türlü maddi zararın faturası poliçesiz kişinin şahsına rücu ediliyor.