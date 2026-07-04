Yeni hazırlanan konut finansmanı modeli, ev alma fikrini rafa kaldıranlar için tekrar umut oldu. Sektörde yaygın olan faiz oranlarının altına inilerek, yeni bir finansal alternatif yaratıldı.

Faiz Oranlarında Yüzde 2,45 Seviyesi

Pek çok banka, konut kredilerinde yüzde 2,49 oranını baz alıyor. Fakat bu özel destek paketi çerçevesinde oran, yüzde 2,45'e kadar çekildi. Malatya'daki konut alıcıları için 120 ay vade süresi boyunca sabitlenen bu oran, toplam geri ödeme tutarında önemli miktarda tasarruf edilmesine imkan veriyor. Emlak pazarında kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak bu adım, kiradan kurtulmak isteyen vatandaşlar için avantajlı bir tablo sunuyor.

Evlilik Süresi ve Erteleme Avantajı

Kampanyanın sınırları net bir şekilde çizildi. Söz konusu düşük faizli finansmandan sadece evliliğinin ilk 3 yılı içerisinde olan çiftler yararlanabiliyor. Banka, yeni hayat kuran gençlerin barınma tarafındaki finansal yükünü hafifletmeyi planlıyor. Başvuru işlemlerinde Malatya'daki tüketicilerin kredi notları ve düzenli hane gelirleri mercek altına alınıyor. Uygun bulunan adaylara, bir de taksit erteleme şansı sunuluyor. Ev alırken oluşan tapu, emlakçı komisyonu ve nakliye masrafları göz önüne alınarak, kredinin ilk 3 ayı ödemesiz olarak geçilebiliyor. Tüketiciler, bankaya taksit yatırmaya 4. ay itibarıyla başlıyor. İsteyen eşit taksitli, isteyen ise serbest ödeme planıyla borcunu vadelendiriyor. Malatya genelindeki inşaat projeleri ve mevcut satılık konut stoğu, alıcıların finansmana daha rahat ulaşmasıyla erimeye başlayabilir. Kredi kullanırken ilk ayların masrafsız geçilmesi, peşinatını zor denkleştiren vatandaşlar için hayati önem taşıyor.