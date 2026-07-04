Türkiye’nin gastronomi ve kültür haritasında Malatya, her geçen gün tescillenen yeni değerleriyle sınırlarını aşmaya devam ediyor. Dünya çapında ün salmış Malatya Kayısısı madalyonun sadece görünen yüzü. Şehrin dört bir yanından, ilçelerinden yükselen öyle lezzetler ve zanaat ürünleri var ki, listeyi inceleyenler "Bunu daha önce neden duymadım?" demekten kendini alamıyor.

Peki, Malatya’nın kaç coğrafi işaret tescilli ürünü var ve bu ürünlerin ne kadarını tanıyorsunuz? İşte Akçadağ'dan Arapgir'e, Pütürge'den Yeşilyurt'a Malatya'nın tescilli gurur tablosu.

BAZILARININ ADINI İLK KEZ DUYACAKSINIZ!

Malatya mutfağı ve el sanatları, sadece bir yöre kültürünü değil, asırlık bir birikimi temsil ediyor. Arapgir'in tahta çivili ayakkabısından, tescilli "Deli Kız Helvası"na kadar uzanan bu listede ezberler bozuluyor.

AKÇADAĞ VE ARAPGİR’İN GİZLİ CEVHERLERİ

Akçadağ'ın Gururları: Akçadağ Armudu, Akçadağ Halısı, Akçadağ Kömbesi, Akçadağ Pilavı.

Arapgir'in Lezzet ve Zanaat Rekoru: Arapgir Akıtma Biciği, Arapgir Balıklı Pilav, Arapgir Deli Kız Helvası, Arapgir Dolaması, Arapgir Gelin Kız Helvası, Arapgir Kakuk, Arapgir Köhnü Üzümü, Arapgir Kızartması, Arapgir Manusa Dokuması, Arapgir Mor Reyhanı, Arapgir Pestil Kavurması, Arapgir Peynirli Ekmek, Arapgir Pohmut, Arapgir Tahta Çivili Ayakkabı, Arapgir Tandır Kebabı.

İLÇE İLÇE MALATYA'NIN TESCİLLİ KÜLTÜR MİRASI

Listenin devamı tam anlamıyla bir gurme seyahati vadediyor. MasterChef tezgahlarına taş çıkartan, analı kızlı sofraların baş tacı olan o tescilli ürünler:

Battalgazi ve Hekimhan: Battalgazi Haşhaşlı Dut Pestili, Hekimhan Cevizi.

Yeşilyurt ve Polat Bölgesi: Yeşilyurt Kiraz Yaprağı Sarması, Polat Kınalı Ekmek, Polat Köftesi.

Pütürge: Pütürge Dermanı, Pütürge Dutu.

Efsane Malatya Köfteleri ve Yemekleri: Malatya Tiritli Köfte, Hırçikli Köfte, Ispanaklı Ekşili Köfte, İçli Köfte, Kağıt Kebabı, Pöçüklü Lahana Sarması, Tevek Yaprağı Sarması, Simit Pilavı.

Geleneksel Ekmekler ve Çorbalar: Ayranlı Soğuk Çorba, Bilik Ekmeği, Ekşili Ekmek, Malatya Açık Ekmeği, Tandır Ekmeği, Yağlı Ekmek, Yufka Ekmeği, Malatya Tarhanası.

Tatlılar, Meyveler ve İçecekler: Banazı Karası Üzümü, Dalbastı Kirazı, Erik Ekşisi, Kayısı Çekirdeği, Malatya Kayısısı, Malatya Kurabiyesi, Köpük Pestili, Pirpirimli Acılı Ayran, Yassı Kadayıf.

Dokuma ve Şarküteri: Kareli Çarşaf, Malatya Peyniri.