Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende’de mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Darende Belediyesi Nikâh Salonu’nda düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile belediye meclis üyelerinin de yer aldığı buluşmada, ilçenin ihtiyaçları ele alındı.

Toplantıda muhtarlar, özellikle mahalle yollarının mevcut durumu ile MASKİ’nin altyapı ve içme suyu hizmetlerinde yaşanan aksaklıkları gündeme getirerek çözüm taleplerini iletti.



"KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Başkan Er’in Sistika Mahallesi ile Akçabağ-Hekimhan bağlantı yolundaki incelemeleri kapsamında ilçede bulunduğunu ve bu vesileyle muhtarlarla bir araya gelindiğini belirtti. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek sorunları birlikte değerlendirmek amacıyla bu buluşmayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozkurt,

"Yol ve MASKİ başta olmak üzere birçok konuyu zaten sürekli görüşüyor, saha ekiplerimizle koordinasyon içinde takip ediyoruz."

şeklinde konuştu.



"İÇME SUYUNDA EKSİKLİK BIRAKMAYACAĞIZ"

Darende’de 55 mahalleyi ve üç ilçeyi birbirine bağlayan grup yolunda çalışmaların devam ettiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise tüm yolların aynı anda yapılmasının mümkün olmadığını, önceliğin ana ulaşım güzergâhlarına verildiğini ve diğer yolların da program kapsamında tamamlanacağını söyledi.

Bir yandan büyük projeleri hayata geçirirken diğer yandan da vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen içme suyu, sulama suyu ve yol gibi sorunların çözümü için yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Er,



"İçme suyuyla ilgili hiçbir eksiklik kalmasını istemiyoruz. Muhtarlarımızdan taleplerini kısa ve net şekilde iletmelerini rica ediyoruz. Tüm talepler not alınacak, program dışında yapılabilecek çalışmalar da değerlendirilerek çözüme kavuşturulacak."



ifadelerini kullandı.



Toplantı, mahalle muhtarlarının bölgelerine ilişkin altyapı, yol ve içme suyu taleplerini yetkililere tek tek iletmesiyle sona erdi. İletilen taleplerin ilgili birimler tarafından değerlendirilerek mevcut imkânlar doğrultusunda çözüme kavuşturulacağı ifade edildi.