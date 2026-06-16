Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt başkanlığında, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan ve güreş tertip komitesi üyelerinin katıldığı kritik toplantıda; ödüllerden kategorilere, tanıtım faaliyetlerinden altyapı eksikliklerine kadar her detay en ince ayrıntısına kadar incelendi.

Bu yılki festival, sadece bir spor müsabakası olmanın ötesine geçerek Darende'nin adını tüm dünyaya duyuracak bir kültür çıkarma platformuna dönüşüyor. İlçenin büyüleyici tarihi ve doğal güzellikleri olan; Zengibar Kalesi, Aslantaşlar, Günpınar Şelalesi, Ozan Anıtı festivalin tüm afiş, davetiye ve görsel materyallerinde yer alarak ilçenin turizmine dev bir katkı sağlayacak.

GENÇ YETENEKLERE MÜJDE: YENİ KATEGORİLER GELİYOR!

Vatandaşlardan ve spor camiasından gelen taleplere kulak tıkamayan komite, geleceğin başpehlivanları için harika bir karar aldı. Altyapıdan yetişen genç sporcular ve minik güreşçiler için bu yıl ilk kez yeni kategoriler oluşturulacak. Böylece minderlerin ve er meydanının yeni yıldızları, festival atmosferini erken yaşta soluma fırsatı bulacak.

Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, hazırlıklara erkenden başladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün 15 Haziran. Festivalimize yaklaşık iki buçuk ay gibi bir süre kaldı. İlk hazırlık toplantımızda geçen yıldan kalan eksiklikleri, ödülleri ve kategorileri masaya yatırdık. İnşallah bu yıl da 30 Ağustos’ta geleneksel güreşlerimizi coşkulu bir şekilde gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi Darende'ye bekliyoruz."

FESTİVAL NE ZAMAN?

Bölgenin en prestijli etkinliklerinden biri olan 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, bu yıl 28, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalin netleşen tam programı önümüzdeki günlerde yapılacak yeni toplantılarla kamuoyuna duyurulacak.