Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Örmeli bölgesinde, geniş bir alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi ile iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin alevleri sınırlamak ve söndürmek için başlattığı kapsamlı müdahale aralıksız devam ediyor.

Yangını kontrol altına almak amacıyla yürütülen çalışmalarda zamanla yarışılıyor. Bölgede söndürme faaliyetlerini yürütmek üzere bir maksatlı itfaiye aracı, bir itfaiye ilk müdahale aracı, bir orman arazözü, bir orman ilk müdahale aracı ve dört iş makinesi aktif olarak görev yapıyor. Sahadaki zorlu çalışmalara yedi itfaiye personeli ile sekiz orman işçisi doğrudan müdahale ederek destek veriyor.

Yangının daha fazla yayılmasını önlemek adına İtfaiye Dairesi Başkanlığı da kritik bir takviye kararı aldı. Daire başkanlığına ait 32 ton kapasiteli dev su tankeri ile birlikte başkanlık bünyesinde görev yapan üç ayrı ekip, Örmeli’deki söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla hızlıca bölgeye yönlendirildi. Görevli tüm ekiplerin yangını bir an önce kontrol altına alabilmek için yoğun mesaisini sürdürdüğü bildirildi.

Malatya’daki yangın hareketliliği sadece Pütürge ile sınırlı kalmadı. Eş zamanlı olarak Battalgazi ilçesinde de anız ve bahçe yangını meydana geldi. Bu yangının yol açtığı yoğun dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile net bir şekilde görülebilirken, yaşanan hareketlilik ve yangının ürkütücü boyutu dron kameraları tarafından anbean kaydedilerek gözler önüne serildi.