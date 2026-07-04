Malatya’da derin bir üzüntü hâkim. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 4 Temmuz 2026 tarihinde Malatya genelinde 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat edenlerin defin işlemleri Şehir Mezarlığı başta olmak üzere Yeşilyurt, Battalgazi, Kale ve Hekimhan'daki mahalle mezarlıklarında gerçekleştirildi. İşte bugün Malatya’da vefat edenlerin isim listesi ve taziye yerleri:

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’ndan alınan resmi bilgilere göre, 4 Temmuz 2026 tarihinde vefat eden vatandaşlarımızın bilgileri şu şekildedir:

Meryem Yiğit (68)

Taziye Adresi: İnönü Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

İlayda Sucu (23)

Taziye Adresi: Kernek Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Hikmet Akgül (57)

Taziye Adresi: Zaviye Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Mustafa Korkut (74)

Taziye Adresi: Karakavak Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Abdulkadir Dayar (75)

Taziye Adresi: Hasırcılar Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Sevinç Otçu (66)

Taziye Adresi: Karakavak Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Zahide Gündoğdu (87)

Taziye Adresi: Yamaç Mh. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Bebek Karşılayan (0)

Taziye Adresi: (Belirtilmedi)

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Nureddin Vennuse (27)

Taziye Adresi: Suriye

Defin Yeri: Suriye Mezarlığına defnedildi.

Sami Orhan (78)

Taziye Adresi: Elazığ

Defin Yeri: Elazığ Mezarlığına defnedildi.

Recep Karataş (67)

Taziye Adresi: Kale / Malatya

Defin Yeri: Kale / Malatya Mezarlığına defnedildi.

Hüseyin Yasak (79)

Taziye Adresi: Gedik Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Gedik Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defnedildi.

Dursun Elmalı (84)

Taziye Adresi: Kozluk Mh. Kale / Malatya

Defin Yeri: Kozluk Mh. Kale / Malatya Mezarlığına defnedildi.

Hüsne Aslan (90)

Taziye Adresi: Mollaibrahim Mh. Hekimhan / Malatya

Defin Yeri: Mollaibrahim Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığına defnedildi.