İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifadesi alınan Ağbaba, hesaplarındaki kaynağı belirsiz yüksek miktardaki para girişleri gerekçe gösterilerek "nüfuz ticareti" suçlamasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

"NÜFUZ TİCARETİ" SUÇLAMASI VE YÜKSEK MİKTARDA PARA GİRİŞİ

İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Can Ağbaba’ya yönelik suçlamaların detayları netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, soruşturma birimlerinin yaptığı finansal incelemelerde, Ahmet Can Ağbaba’nın banka hesaplarında yüksek tutarlarda ve kaynağı açıklanamayan para hareketleri tespit edildi. Hesaplara yönelik bu belirsiz para girişleri, soruşturma dosyasındaki en önemli deliller arasında yer aldı.

SAVCILIK İFADESİNİN ARDINDAN KARAR VERİLDİ

Gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi’ne getirilen Ahmet Can Ağbaba, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı. Savcılık, "nüfuz ticareti" suçunun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini gerekçe göstererek, şüpheliyi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti.

Son dönemde CHP’li bazı yerel yönetimlere yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında adı sıkça siyasi tartışmaların odağında yer alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, yeğeninin adli süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığı bildirildi. Gözler, mahkemenin vereceği tutuklama ya da adli kontrol kararına çevrildi.