AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifi, Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da geniş yankı uyandırdı. En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren dev pakette, özellikle ehliyet sahiplerini ve yeni sürücü adaylarını yakından ilgilendiren çok kritik trafik düzenlemeleri yer alıyor.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan bu değişiklik, Malatya yollarında sürücülerin çok daha dikkatli olmasını gerektirecek.

3 KEZ YAPAN YANDI

Yeni düzenlemeye göre, Malatya’da ilk defa sürücü belgesi alanlar ile ehliyeti herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden almaya hak kazananlar, 2 yıl süreyle "aday sürücü" olarak kabul edilecek.

Aday sürücülük süresi boyunca hata yapanların ehliyetleri anında iptal edilecek. İşte ehliyetin iptal edilmesine yol açacak o katı kurallar:

75 ceza puanının aşılması,

Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlal yapılması,

Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanıldığının tespit edilmesi,

Dönüş kurallarının, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi kuralının ve emniyet kemeri/kask gibi koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğunun 3 kez ihlal edilmesi.