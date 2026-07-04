Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,01 değer kazanarak 14.417,91 puandan kapanış yaptı. Endeks hafta boyunca en düşük 14.031,72, en yüksek ise 14.511,73 puanı gördü.

Sektör endekslerinde ise farklı bir görünüm ortaya çıktı:

Teknoloji Endeksi: yüzde 6,92 yükseldi.

Sanayi Endeksi: yüzde 2,39 değer kazandı.

Mali Endeks: yüzde 0,08 artış gösterdi.

Hizmetler Endeksi: yüzde 1,38 geriledi.

Haftanın En Çok Kazandıran Hissesi Ral Yatırım Holding Oldu

Borsa İstanbul'da yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan hisse Ral Yatırım Holding oldu. Şirket hisseleri haftalık bazda yüzde 31,63 prim yaptı.

Haftanın en çok yükselen hisseleri şöyle sıralandı:

Ral Yatırım Holding: yüzde 31,63

Şekerbank: yüzde 14,56

KUYAŞ Gayrimenkul: yüzde 13,97

Bu Hisseler Yatırımcısını Üzdü

Haftanın en fazla değer kaybeden hisseleri ise şu şekilde oldu:

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ: yüzde -26,08

Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ: yüzde -8,82

Migros: yüzde -8,13

Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri

Piyasa değeri bakımından Borsa İstanbul'un zirvesinde yer alan şirketler de belli oldu.

İlk üç sırada;

ASELSAN – 1 trilyon 821 milyar 720 milyon TL

Enka İnşaat ve Sanayi AŞ – 562 milyar 200 milyon TL

Garanti BBVA – 560 milyar 700 milyon TL

yer aldı.

Altın Bu Hafta Yatırımcısını Sevindirdi

Güvenli liman olarak görülen altın, haftayı güçlü yükselişle tamamladı.

Gram altın: yüzde 2,79 artışla 6.267 TL

Cumhuriyet altını: yüzde 2,77 yükselişle 42.238 TL

Çeyrek altın: yüzde 2,79 primle 10.497 TL

Altındaki yükseliş, yatırımcıların güvenli liman talebinin devam ettiğini gösterdi.

Dolar ve Euro da Yükselişini Sürdürdü

Döviz piyasasında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Dolar/TL: yüzde 0,38 artışla 46,8040 TL

Euro/TL: yüzde 0,49 yükselişle 53,5700 TL

İngiliz Sterlini: yüzde 1,27 artışla 62,5170 TL

İsviçre Frangı: yüzde 0,75 yükselişle 58,2780 TL

Bu Haftanın Kazandıran Yatırım Araçları

Haftalık performansa bakıldığında yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçları şöyle sıralandı:

Ral Yatırım Holding hissesi: yüzde 31,63

Teknoloji Endeksi: yüzde 6,92

Gram Altın: yüzde 2,79

Sanayi Endeksi: yüzde 2,39

BIST 100 Endeksi: yüzde 1,01

İngiliz Sterlini: yüzde 1,27

Euro: yüzde 0,49

Dolar: yüzde 0,38