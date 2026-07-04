Son günlerde bazı platformlarda emeklilere ÖTV'siz araç hakkı tanındığı yönünde paylaşımlar yapılırken, söz konusu düzenleme henüz yasalaşmadı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ancak teklif;

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi,

Resmi Gazete'de yayımlanmadı,

Yürürlüğe girmedi.

Bu nedenle şu an itibarıyla emeklilere yönelik yeni bir ÖTV muafiyeti uygulaması bulunmuyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kanun teklifinin yürürlüğe girebilmesi için önce TBMM komisyonlarında görüşülmesi, ardından Genel Kurul'da kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Bu süreç tamamlanmadan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

DÜZENLEME TÜM EMEKLİLERİ KAPSIYOR MU?

Hayır.

Teklifte yer alan düzenleme, kamuoyunda konuşulduğu gibi tüm emeklileri kapsamıyor.

Kanun teklifine göre uygulamadan yararlanması öngörülen grup;

5362 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar,

5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-Kur yaşlılık aylığı alan emekliler olarak belirtiliyor.

Bu nedenle

SSK emeklileri (4/1-a),

Memur emeklileri (Emekli Sandığı)

genel olarak teklif kapsamı dışında yer alıyor.

Emekliye ÖTV'siz Araç Şartları Neler?

Kanun teklifinde yer alan şartlara göre uygulamanın yasalaşması halinde;

Hak sahipleri uygulamadan 5 yıl içinde yalnızca bir kez yararlanabilecek.

Satın alınacak araç binek otomobil olacak.

Ticari araçlar kapsam dışında kalacak.

Emeklilik tarihinden itibaren belirlenen süre içerisinde başvuru yapılabilecek.

Kesin başvuru şartları ise düzenlemenin yasalaşması halinde ilgili bakanlıklar tarafından açıklanacak.

5 YIL SATIŞ YASAĞI GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Teklifte dikkat çeken maddelerden biri de 5 yıl satış yasağı oldu.

Buna göre ÖTV muafiyetiyle satın alınan araç;

5 yıl boyunca satılamayacak,

Devredilemeyecek,

Başkasına kullandırılamayacak.

Kurallara aykırı satış yapılması halinde ödenmeyen ÖTV tutarı ve gecikme faizi tahsil edilecek.

Beş yıllık sürenin dolmasının ardından araç üzerinde satış ve devir işlemleri yapılabilecek.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ LİMİTİ BELLİ OLDU MU?

Emeklilere yönelik teklif henüz yasalaşmadığı için ÖTV'siz araç fiyat limiti de açıklanmadı.

Araç limiti ve kapsamına ilişkin detayların, teklifin kabul edilmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi bekleniyor.

ENGELLİLERE YÖNELİK ÖTV DÜZENLEMESİNDE YENİ ADIM

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen başka bir düzenlemeyle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelli bireyler için de önemli bir değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlar da belirlenen taşıtlar için 10 yılda bir kez ÖTV istisnasından yararlanabilecek.

Mevcut uygulamada yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip vatandaşlar belirlenen limitler dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Yeni düzenleme ise bu kapsamı belirli şartlarla genişletiyor.