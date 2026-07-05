Malatya’nın üretim kapasitesini uluslararası pazarlara taşımak, ihracatını güçlendirmek ve şehir ile dünya arasında kalıcı ticaret köprüleri kurmak amacıyla büyük bir proje hayata geçiriliyor. Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu ve Yeşilyurt Kent Konseyi ortaklığında düzenlenen Malatya Uluslararası Ticaret Elçileri Programı (MUTEP), "Kültürel Diplomasi, Güçlü Ticaret" vizyonuyla şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER MALATYA’NIN TİCARET ELÇİSİ OLACAK

Program kapsamında, farklı ülkelerden gelerek Malatya’da eğitim gören uluslararası öğrencilerin bilgi bilgileri, dil becerileri ve kültürel zenginlikleri yerel iş dünyasıyla buluşturulacak. Eğitim programlarının ardından firmalarla eşleştirilecek olan öğrenciler; pazar araştırmaları, yabancı dil desteği, ticari iletişim, uluslararası müşteri ilişkileri ve kültürlerarası iletişim alanlarında firmalara aktif katkı sunacak. Projenin en önemli hedeflerinden biri de bu öğrencilerin mezun olduktan sonra ülkelerine döndüklerinde Malatya'nın gönüllü ticaret ve kültür elçileri olarak görev yapmalarını ve uzun vadeli bağlar kurmalarını sağlamak olacak.

İLK ETAPTA 100 ÖĞRENCİ VE 50 FİRMA HEDEFLENİYOR

Projenin ilk aşamasında en az 100 uluslararası öğrencinin sisteme entegre edilmesi ve en az 50 Malatyalı firmanın projeye dahil edilmesi planlanıyor. Sürdürülebilir iş birliklerinin kurulması amacıyla projeye katılan öğrenciler; ihracat yönetimi, dış ticaret uygulamaları, kültürlerarası iletişim, uluslararası pazarlama ve ticaret hukuku gibi alanlarda eğitimler alarak iş dünyasına donanımlı şekilde hazırlanacak.

PART-TİME İSTİHDAM MODELİYLE ÇİFTE KAZANÇ

MUTEP’in dikkat çeken en önemli yönlerinden biri olan part-time istihdam modeli sayesinde uluslararası öğrenciler, eğitim süreçleriyle eş zamanlı olarak firmalarda görev alabilecek. Bu modelle bir yandan öğrencilerin iş tecrübesi kazanması ve ekonomik hayata katılımı desteklenirken, diğer yandan işletmelerin farklı ülkelerin ticaret kültürlerini yakından tanıması ve yabancı dil desteğiyle yeni pazarlara açılması kolaylaşacak.

MALATYA’NIN KÜRESEL MARKA DEĞERİ GÜÇLENECEK

Üretimden ihracata uzanan süreçte Malatya'nın küresel ticarette daha güçlü bir konuma ulaşmasını amaçlayan MUTEP; şehrin ihracat kapasitesinin artırılması, yerel firmaların küresel rekabet gücünün yükseltilmesi ve kültürel diplomasinin güçlenmesi gibi hedefler taşıyor. Malatya'nın uluslararası tanıtımına kalıcı katkılar sunacak program hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru sürecini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Yeşilyurt Kent Konseyi ile iletişime geçerek 0530 260 56 77 numaralı telefondan tüm detaylara ulaşabilecek.