Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.24’te merkez üssü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olan 3.7 (ML) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.83 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Deprem, Malatya merkez ile başta Yeşilyurt olmak üzere bazı ilçelerde de hissedildi. AFAD’ın verilerine göre depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerlerinden birinin Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Aksu Mahallesi olduğu, Malatya il merkezinin ise depreme yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi.