Malatya’da aniden yükselen hava sıcaklıkları günlük yaşamı adeta felç etti. Termometrelerin hızla yükselmesiyle birlikte evlerinde duramaz hale gelen yüzlerce Malatyalı, serinleyebilmek için park ve yeşil alanlara akın etti. Özellikle okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ve sıcaktan bunalan aileler, Malatya'nın parklarındaki ağaç gölgelerinde nefes almaya çalıştı.

MALATYALILAR EVLERİ TERK ETTİ "KLİMAYA MARUZ KALMAKTANSA..."

Sıcak hava dalgasından kaçarak kendisini yeşil alanlara atan 57 yaşındaki Malatyalı vatandaş Orhan Batar, hava durumundaki ani değişime dikkat çekerek evde kalmanın imkansız hale geldiğini belirtti. Malatya hava durumunu özetleyen batar, "Sanki kıştan direkt yaza geçmiş gibiyiz, inanılmaz bir sıcak var. Evde durulacak gibi değil. Biz de çareyi bu parklara, gölgeliklere gelerek zaman geçirmekte buluyoruz. Kendimize gölge yerler arıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar nedeniyle bol sıvı tüketmeye özen gösterdiklerini de ekleyen Batar, yapay serinlik veren klimalara maruz kalıp hastalanmaktansa, parkların doğal esintisini tercih ettiklerini vurguladı.

MALATYALI ÇOCUKLAR EKRANI BIRAKTI, PARKLARA KOŞTU

Okulların tatile girmesiyle birlikte sıcaktan bunalan çocukların adresi de yine Malatya'nın mahalle parkları oldu. Teknolojiden uzaklaşıp doğal ortamda vakit geçirmeyi tercih eden Eymen Oktay, "Malatya'da havalar çok sıcak, biz de arkadaşlarımızla parka geldik. Parklar evden daha serin. Evde telefona bakmaktansa doğal ortamda arkadaşlarımızla vakit geçirmek çok daha eğlenceli. Parkta ebelemece, körebe gibi geleneksel oyunlarımızı oynuyoruz.“ dedi.

HEM TATİL HEM DERS PARKTA EĞLENCE

Yaz tatilini hem dinlenerek hem de öğrenerek geçiren Hüma Yağlıpınar ise Malatya parklarının kendileri için harika birer sosyalleşme alanı olduğunu belirterek, "Okullar tatil oldu ama biz yine de konu tekrarları yapıyoruz. Parklarda hem ders çalışıyor hem de arkadaşlarımızla eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.