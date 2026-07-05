Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen sarrafiye grubuna talep artarken, uluslararası piyasalarda Ons altının güçlü duruşu ve yurt içindeki döviz kuru hareketleri Malatya iç piyasasını da tetikliyor. Kentteki kuyumcularda hareketli saatler yaşanırken, anlık değişimlerle birlikte fiyat tabelaları da yeniden şekillendi.

MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI LİSTESİ

Malatya iç piyasasında kuyumcular tarafından tavsiye edilen güncel altın alım ve satım rakamları şu şekilde listelendi:

24 Ayar Gram Altın: Alış: 6.240 TL / Satış: 6.430 TL

22 Ayar Bilezik: Alış: 5.710 TL / Satış: 6.150 TL

Çeyrek Altın: Alış: 10.080 TL / Satış: 10.530 TL

Yarım Altın: Alış: 20.160 TL / Satış: 21.060 TL

Liralık Altın: Alış: 40.320 TL / Satış: 42.120 TL

Ata Lira (Reşat): Alış: 41.470 TL / Satış: 43.320 TL

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış: 100.800 TL / Satış: 105.300 TL

14 Ayar Altın: Alış: 3.520 TL / Satış: -

KÜRESEL PİYASALARDAKİ YÜKSELİŞ MALATYA'YI TETİKLİYOR

Kentte özellikle çeyrek ve gram altın gibi geleneksel yatırım araçlarında yoğunluk dikkat çekerken, bu tırmanışın arkasında küresel gelişmeler yatıyor. Uluslararası piyasalarda Ons Altın 4.171,45 Dolar seviyesinden işlem görerek tarihi zirvelerini zorluyor. Küresel piyasalardaki bu rüzgar, Malatya iç piyasasındaki Has Altın taban fiyatını da 6.310,28 TL seviyelerine kadar taşımış durumda.

Kuyumcu esnafı, özellikle varlıklarını enflasyona karşı korumak isteyenlerin sarrafiye ürünlerine yöneldiğini belirtiyor. Oda yetkilileri ise fiyatların anlık olarak dünya borsaları ve Dolar/TL kuruna bağlı olarak gün içinde hızlı dalgalanmalar gösterebileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.