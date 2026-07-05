En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi ve köklü kurumlardan PTT'nin yeniden yapılandırılması gibi kritik konular bu paketin temelini oluşturuyor. Torba yasanın ulaşım güvenliği kısmında ise Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak aday sürücülük değişiklikleri, Malatya'daki binlerce yeni şoförü doğrudan ilgilendiriyor.

Yönetmelik Yerini Yasal Güvenceye Bıraktı

Daha önce uygulamaya konulan ancak Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal duvarına çarpan stajyer sürücülük kuralları artık yasal bir forma bürünüyor. Yüksek Mahkeme, araba kullanmanın bireylerin özel hayatlarının bir parçası olduğunu vurgulayarak, ehliyet iptalinin özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına bir müdahale olduğunu saptamıştı. Temel hakların yönetmelik gibi alt düzey hukuki metinlerle değil, meclisten geçecek bir kanunla sınırlandırılabileceği hükme bağlanmıştı. Yeni tasarıda, Malatyalı sürücü adaylarının ehliyetlerini kaybetmesine neden olacak tüm kurallar tek tek kanun metnine yerleştirildi.

Malatyalı Adayların Trafikten Men Edilme Nedenleri

Sistemin onaylanmasıyla birlikte, ehliyetini yeni çıkaran veya tekrar almaya hak kazanan Malatyalılar iki sene boyunca denetim altında aday sürücü olarak kalacak. Bu 24 aylık dönemde trafik ekipleri tavizsiz bir inceleme yapacak. Herhangi bir taşıtta yapılan ölçümde 0,20 promilin üzerinde alkol saptanması ehliyetin o an iptal olmasına neden olacak. Agresif veya kuralsız araç kullanarak 75 ceza puanını dolduranların da sürücülük hayatı sekteye uğrayacak. Kavşak dönüşlerini ihlal etme, yaya geçidinde durmama veya kask/emniyet kemeri takmama ihlallerinden herhangi birini toplamda üç kez yapanlar belgelerini teslim edecek. Ehliyetin geçici olarak elden çıkmasına neden olacak genel bir suç işlemek de adaylığın sonunu getirecek.

Belgeyi Tekrar Çıkarmak İçin Gerekenler

Söz konusu kurallara uymadığı için belgesi geçersiz sayılan Malatyalıların tekrar direksiyona geçme süreci hiç de kolay olmayacak. Öncelikle, yasanın belirlediği ceza bekleme süresinin son gününe kadar tamamlanması gerekiyor. Bu aşamadan sonra kesilmiş olan tüm idari para cezalarının devlete eksiksiz olarak yatırılması şart. Maddi kısmı atlatan sürücü, psiko-teknik testlerden ve detaylı bir psikiyatri uzmanı muayenesinden geçirilecek. Uzman doktorlardan "araç kullanmasında tıbbi bir engel yoktur" raporunu koparan aday, sürücü kursuna baştan yazılacak. Tüm sınav süreçlerini başarıyla tekrarlayıp motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alanlar, ehliyet alma hakkını yeniden elde etmiş olacak.