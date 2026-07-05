Tarih sayfaları pek çok savaşa, hükümdara ve komutana şahitlik etti; ancak hiçbiri onun kadar ezber bozmadı. Milattan önce 6. yüzyılın çetin Orta Asya bozkırlarında, sadece erkeklerin hükmettiği düşünülen bir çağda, tüm dünyaya parmak ısırtan bir kadın lider yükseldi. Adı; demir iradesiyle özdeşleşen Tomris Hatun’du. Efsanevi Turan Kağanı Alp Er Tunga’nın genetik ve askeri mirasını taşıyan bu eşsiz kraliçe, sadece kendi halkının kaderini çizmekle kalmadı; dönemin süper gücü Pers İmparatorluğu’nu taktiksel bir zekayla yenilgiye uğrattı.

ERKLERİN DÜNYASINDA BİR DEMİR İRADE TÜRK TÖRESİNDE KADIN

Dünya üzerinde iz bırakmış pek çok kadim medeniyette kadınlar uzun yüzyıllar boyunca karar mekanizmalarından uzak tutulmuş, adeta ikinci planda görülmüştür. Ancak Türk devlet geleneği ve bozkır kültürü, bu ezberi kökünden sarsan benzersiz bir hakkaniyete sahiptir. Türklerde kadın, hakanın hemen yanı başında kurultayda söz sahibi olmuş, elçileri kabul etmiş ve gerektiğinde devletin kaderini tek başına tayin etmiştir. İşte bu asil duruşun tarihteki en görkemli, en sarsıcı temsilcisi ise hiç şüphesiz dünyanın ilk kadın hükümdarı olarak kabul edilen Tomris Hatun'dur. Son dönemde dijital dünyada arama hacmi rekorları kıran efsanevi liderin hayatı ve şeceresi, tarihin altın sayfalarında göz kamaştırıyor.

TARİHTE BİLİNEN İLK KADIN HÜKÜMDAR KİMDİR?

MÖ 6. yüzyılda Orta Asya bozkırlarında fırtına gibi esen Tomris Hatun, tarih otoriteleri tarafından dünyanın bilinen ilk kadın hükümdarı olarak kabul edilir. Öz Türkçe karşılığı "Demir" (Tomiris / Temir) anlamına gelen bu güçlü lider, sadece bir kraliçe değil; aynı zamanda Türk boylarını tek çatı altında toplayarak büyük Turan birliğini kuran efsanevi Turan Kağanı Alp Er Tunga’nın torunudur.

Tomris Hatun’u adını tarihe altın harflerle kazıyan olay ise dönemin en acımasız ve en büyük askeri gücü olan Pers İmparatorluğu’na karşı kazandığı akılalmaz zaferdir. Topraklarına göz diken Pers Kralı Büyük Kiros’un tüm diplomatik oyunlarına ve tehditlerine karşı ordusunun başına geçen Tomris Hatun, askeri dehasıyla tarihin akışını değiştiren bir savunma destanı yazmıştır.

TOMRİS KAĞAN HATUN HANGİ TÜRK BOYUNDAN GELMEKTEDİR?

Tarih meraklılarının en çok yanıt aradığı ve dijital dünyada büyük bir bilgi kirliliğinin yaşandığı konu, efsanevi kraliçenin kökenidir. Tomris Kağan Hatun, milattan önceki çağlarda Orta Asya ve Karadeniz'in kuzeyine hükmeden kadim Türk boyu Sakaların (İskitler) hükümdarıdır.

Sakalar, kadının toplumda ve orduda erkekle omuz omuza saf tuttuğu, savaşçı kimlikleriyle ön plana çıkan bir toplumdur. Özellikle ok atmadaki olağanüstü yetenekleri ve bozkırın zorlu şartlarında savaş arabalarını büyük bir ustalıkla yönlendirme becerileri, Sakaları yenilmez kılmıştır. Pers ordusunun sayıca devasa üstünlüğüne ve acımasız savaş köpeklerine rağmen; Tomris Hatun’un uyguladığı stratejik savaş taktikleri ve Saka savaşçılarının bükülmez bileği sayesinde Pers ordusu bozguna uğratılmıştır. Oğlunu kalleşçe bir tuzakta kaybeden Tomris Hatun'un, savaşı kazandıktan sonra Pers Kralı Kiros'a karşı kazandığı bu zafer, Türk kadınının hem askeri hem de siyasi gücünü tüm dünyaya ilan eden tarihi bir dönüm noktası olmuştur.

Bugün batı dünyası kadının toplumdaki yerini ve haklarını modern çağın bir kazanımı gibi sunarken; Türk töresinin milattan önce bile kadına devletin en üst kademesini emanet ettiğini gösteren canlı bir vesikadır. Tomris Hatun, sadece Pers kibrini yıkan bir Saka kraliçesi değil, Türk kadınının genetiğindeki liderlik ve askeri dehanın ilk somut sembolüdür.