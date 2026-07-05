Malatya’da depremin izlerini silmek ve şehir ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak amacıyla inşa edilen tarihi çarşı projesinde büyük bir eşik daha aşıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü bir paylaşım yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, esnafların taşınma sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini müjdeledi. Ticaretin merkezini aslına uygun şekilde yeniden inşa ettiklerini belirten Vali Yavuz, mülk sahibi esnafların bir an önce kepenk açması gerektiğinin altını çizdi.

"ANAHTARI TESLİM EDİLEN İŞ YERİ SAYISI BİN 600’E ULAŞTI"

Vali Seddar Yavuz, çarşı projesindeki son istatistikleri ilk kez paylaştı. Şu ana kadar hak sahiplerine teslim edilen iş yeri ve büro sayısının bin 600’e ulaştığını açıklayan Yavuz, esnafa yönelik acil çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"Esnaflarımız taşınmaya devam ediyor. Anahtarlarını teslim etmek için hazır hale getirdiğimiz işyeri sayısı 4 bin. Şu ana kadar anahtarını teslim ettiğimiz işyeri ve büro sayısı bin 600’e ulaştı. Hak sahibi hemşehrilerimizden anahtarlarını ivedilikle almalarını rica ediyorum. İşyerlerini teslim alan hak sahiplerinin ticaretin canlanması için bir an önce ticarete başlamalıdır."

VALİ YAVUZ’DAN FAHİŞ KİRA TALEPLERİNE NET UYARI!

Çarşıdaki dükkan arzının piyasadaki dengeleri değiştireceğini belirten Vali Yavuz, Malatya’daki fahiş kira sorununa da doğrudan parmak bastı. Yeterli miktarda iş yeri inşa edildiği için piyasada fahiş fiyat dayatmalarının hiçbir karşılığı olmayacağını vurgulayan Vali Yavuz, mülk sahiplerini şu sözlerle uyardı:

"Yeterli işyeri inşa ettiğimizden fahiş kira taleplerinin piyasada bir karşılığı olmayacağını, sadece normalleşme sürecini uzatabileceğini de hatırlatmak istiyorum. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum."