Türkiye genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Depozito İade Sistemi (DOA), 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak uygulamaya girdi.

Projenin en büyük ayaklarından biri olan Malatya’da da vatandaşların kolayca ulaşabileceği merkezi noktalara, zincir marketlerin önlerine ve işlek caddelere DOA geri dönüşüm makineleri (otomatları) kurulmaya başlandı.

Vatandaşlar, ambalajlı atıklarını bu otomatlara iade ederek hem çevreye katkı sağlıyor hem de depozito ücretlerini geri alabiliyor. Peki, Malatya’da DOA otomatları nerede? İşte Yeşilyurt, Battalgazi, Akçadağ, Doğanşehir ve Yazıhan dahil olmak üzere güncel Malatya depozito iade noktaları.

MALATYA DOA İADE NOKTALARI VE OTOMAT ADRESLERİ İLÇE İLÇE

Malatya'da ikamet eden vatandaşlar, uygulamada harita üzerinden sorgulama yapabildikleri gibi aşağıdaki listede yer alan zincir market ve bulvar noktalarındaki DOA iade ünitelerini hemen kullanmaya başlayabilirler

Yeşilyurt (Tecde): Tecde Mahallesi, Altınkayısı Bulvarı – Migros Bostanbaşı

Battalgazi (Tandoğan): Tandoğan Mahallesi, Buhara Caddesi – BİM Buhara

Battalgazi (Çöşnük): Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi – Migros Çöşnük

Doğanşehir (Doğu Mah.): Doğu Mahallesi, Şehit Necati Yılmaz Caddesi – BİM Doğu-Doğanşehir

Akçadağ (Küçükkürne): Küçükkürne Mahallesi – A101 Başpınar Akçadağ

Akçadağ (Kültür Mah.): Kültür Mahallesi, Şehit Polis Candaş Kaplan Caddesi – BİM Akçadağ

Yazıhan (Doğuş Mah.): Doğuş Mahallesi, Demokrasi Caddesi – BİM Yazıhan

Depozito İade Sistemi kapsamında Malatya genelindeki DOA otomatlarının sayısının gün geçtikçe artırılması planlanıyor. Size en yakın noktayı anlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın veya ilgili sistemin resmi harita sorgulama ekranı üzerinden takip edebilirsiniz.