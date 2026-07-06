Yatırımcının güvenli limanı altın, yeni güne hareketli başladı. Malatya Kuyumcular Odası tarafından paylaşılan son verilere göre, kentteki kuyumcularda fiyatlar adeta alev aldı. Düğün yapacaklar, borcu olanlar ve birikimini altınla değerlendiren Malatyalılar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kuyumcuların yolunu tuttu.

Yatırımcının en çok tercih ettiği Çeyrek Altın, Malatya piyasasında bugün 10 bin 040 liradan alınırken, satış fiyatı ise 10 bin 500 liraya kadar ulaştı. Birikimini bir üst seviyede tutmak isteyenlerin gözdesi olan Yarım Altın ise 20 bin 080 lira alış ve 21 bin lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

LİRALIK ALTIN, ATA LİRA VE CUMHURİYET ALTINI REKORA KOŞUYOR

Büyük yatırımcıların ve uzun vadeli birikim yapanların yakından takip ettiği Cumhuriyet Altını (2.5) tam 100 bin 400 liradan geri alınırken, vitrinlerdeki satış fiyatı 105 bin lirayı buldu. Ata Lira cephesinde alış fiyatı 41 bin 310 lira, satış fiyatı 43 bin 200 lira olarak belirlendi. Piyasada Liralık Altın olarak bilinen tür ise 40 bin 160 liradan alınıp, 42 bin liradan alıcı buluyor.

HAS ALTIN VE BİLEZİKTE SON RAKAMLAR: 24 AYAR GRAM KAÇ TL OLDU?

Kuyumcularda en saf haliyle işlem gören 24 Ayar Altın (Gram) fiyatı, Malatya Kuyumcular Odası listesine göre 6 bin 210 lira alış ve 6 bin 410 lira satış bandına yerleşti.

Düğün sezonunun vazgeçilmezi olan 22 Ayar Bilezik fiyatlarında ise alış 5 bin 690 lira, satış 6 bin 130 lira seviyesinde seyrediyor. Son olarak daha uygun bütçeli hediyelik arayanların yöneldiği 14 Ayar Altın ise 3 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla işlem görüyor.