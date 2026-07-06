Malatya’nın Arguvan ilçesine bağlı Morhamam Mahallesi, bugün iki aracın karıştığı feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Can pazarının yaşandığı olay yerine ihbar üzerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 PERSONEL VE 2 ARAÇLA YOĞUN MÜDAHALE

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, 2 araç ve 5 personelle birlikte kazaya anında müdahale etti. Araçlar içerisinde bulunan vatandaşları tahliye etmek için ekipler zamanla yarıştı.

BİLANÇO AĞIR 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Tüm müdahalelere rağmen Arguvan’dan gelen haber yürekleri yaktı. Meydana gelen şiddetli kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 2 vatandaşımız ise yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri tamamlanan yaralı vatandaşlarımız, ambulanslarla hastaneye sevk edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.