Malatya’nın Darende ilçesinde meydana gelen feci trafik kazası yürekleri dağladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarında bulunan ağaca şiddetle çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü çocuk 4 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU, AĞACA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre kaza, Darende ilçesine bağlı Medişeyh mevkisinde yaşandı. Özgür Doğan idaresindeki 34 AAY 806 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen araçta can pazarı yaşandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi Tuba Doğan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tuba Doğan'ın vefatıyla birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

YARALI ÇOCUKLAR İÇİN KRİTİK BEKLEYİŞ AMBULANS HELİKOPTER HAVALANDI

Kazada yaralanan ve durumu oldukça ağır olan Kaçmen isimli vatandaş için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter devreye girdi. Yaralı, ileri tedavi amacıyla hava yoluyla Malatya merkeze sevk edildi. Hastanede tedavileri süren 3'ü çocuk toplam 4 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.