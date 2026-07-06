Türkiye’nin ortak hafızasında derin ve silinmez izler bırakan Başbağlar Katliamı’nın 33 şehidi, düzenlenen hüzünlü bir programla anıldı. Erzincan Başbağlar Kültür Evi’nde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verilirken, programa katılan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun adalet ve toplumsal hafıza vurgusu yapan açıklamaları dikkat çekti.

"BAŞBAĞLAR, TÜM TÜRKİYE’NİN ORTAK ACISIDIR"

Anma programının ardından değerlendirmelerde bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Başbağlar’da yaşanan menfur saldırının sadece bölgenin değil, tüm Türkiye’nin yüreğini yaktığını ifade etti. Aradan geçen yıllara rağmen acının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Cömertoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Başbağlar’da yaşanan menfur saldırı, milletimizin vicdanında derin izler bırakan acı hadiselerden biridir. Aradan geçen yıllara rağmen şehitlerimizin aziz hatırası hafızalarımızdaki yerini korumaktadır. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor, yakınlarına sabır diliyorum. Bu acıları unutmamak ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

"SORUMLULAR EKSİKSİZ ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARILMALI"

Katliamın karanlık noktalarının aydınlatılmasının toplumsal vicdan açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Cömertoğlu, adaletin önemine dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi adına olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması milletimizin ortak beklentisidir. Bir daha hiçbir ocağa böyle acılar düşmemesini temenni ediyorum."

DEVLETİN VE SİYASETİN ZİRVESİ BAŞBAĞLAR’DAYDI

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen anma programında, hain katliamın milletin ortak hafızasındaki yeri bir kez daha vurgulandı. Programda; Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akpınar, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Av. Erdem Cömert, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve genel başkan yardımcısı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Hain terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaşımız için duaların edildiği anma programı, şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesiyle son buldu.