Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Yürütme ve İdare Bölümü ile Yargı Bölümü’nde eğitim dünyasını ve hukuki süreçleri yakından ilgilendiren çok önemli kararlar yer aldı. Özellikle üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma merkezleri yönetmeliklerindeki değişiklikler ile Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yeni kararları dikkat çekiyor.

Bugünkü sayıda eğitim ve araştırma merkezlerini kapsayan 4 önemli yönetmelik değişikliği yayımlandı. Yapılan düzenlemeler şu şekilde:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Mustafa Kemal Üniversitesi: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Mustafa Kemal Üniversitesi: Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Türk-Alman Üniversitesi: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yer aldı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN (AYM) 5 YENİ KARAR

Yargı bölümünde ise bireysel başvurular ve esas kararlarını içeren 5 kritik AYM kararı hukuken yürürlüğe girdi. Kararların detayları şöyle:

Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2026/86, K: 2026/76 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli ve 2021/50710 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2023/5933 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 19/2/2026 Tarihli ve 2024/48161 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2021/27707 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ VE MERKEZ BANKASI VERİLERİ

Resmi Gazete’nin bugünkü ilan ekinde ise yatırımcıları ve piyasaları ilgilendiren şu başlıklar yer buldu:

Ekonomi ve İlanlar:

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları,

Çeşitli İlânlar,

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri.