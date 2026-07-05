Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu yaban hayatını desteklemek için aralıksız çalışıyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri doğal döngüye kazandırmak amacıyla 2007 yılında kurulan merkez, zararlı haşerelerle mücadelede kilit bir rol üstleniyor.

ZORLU DOĞA KOŞULLARINA HAZIRLANIYORLAR

Bahar aylarında kuluçka makinelerinden çıkan yavrular büyük bir titizlikle büyütülüyor. Isı ve nem dengesinin sürekli ölçüldüğü özel odalarda ilk haftalarını geçiren kuşlar, ayak kaslarının güçlenmesi için kum zeminli alanlara alınıyor. Gelişimini palazhane adı verilen kümeslerde tamamlayan sülünler temmuz ayının sonundan itibaren kendileri için seçilen ormanlık alanlara taşınıyor.

Bölge Müdürü Fahrettin Ulu Kafkas sülünlerinin yerli bir tür olduğunu ve bu kuşların popülasyonunu artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ulu kanatlı hayvanların ekosistemdeki işlevini şu sözlerle anlattı:

"Sülünler bizim muhafızlarımız. Özellikle Karadeniz bölgesindeki fındık tarım alanlarında kahverengi kokarca olarak bilinen zararlı ile mücadele kapsamında, aynı zamanda yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden kene popülasyonlarına karşı en etkin silahlardan bir tanesi de sülünler. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı Beyin ifade ettiği, ilk etapta bu yılki 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere toplam 51 bin kanatlıyı doğaya yerleştireceğiz. Sülünler hem tarım alanlarındaki kimyasal ilaçlar ve suların kirlenmesi kapsamındaki bu zararlıları avlayarak onları ortadan kaldırıyor."

AV YASAĞI VE YIRTICI KONTROLÜ

Yaban hayatına katılan sülünlerin kendi başlarına üreyebilmeleri için kuşların bırakıldığı bölgeler üç yıl boyunca ava kapatılıyor. Ekipler bu süreçte sülünleri yırtıcı hayvanlardan korumak amacıyla sahada düzenli olarak güvenlik tedbirleri uyguluyor.

Polonezköy'deki tesiste on dokuz yıllık süreçte yüz otuz dört bin yedi yüz seksen dört sülün üretildi. Bunların yüz on altı bini aşkın kısmı yurdun dört bir yanındaki ormanlara yerleştirildi. Ülke genelindeki üretim ağı İstanbul, Samsun ve Gümüşhane'de sülün; Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Malatya, Yozgat ve Gaziantep'te ise keklik istasyonlarıyla hizmet veriyor.

Türkiye genelindeki bilançoyu değerlendiren Ulu, "Bugüne kadar Türkiye genelinde 750 bin keklik, 250 bin de sülün olmak üzere 1 milyon kanatlının doğaya salınımını gerçekleştirdik ve bu salınımla birlikte artık bunlar Türkiye'nin birçok yerinde doğal olarak yaşamlarını sürdürme imkanına sahipler." dedi.

ÇOCUKLARA YABAN HAYATI BİLİNCİ

Kurumun 2026 yılı planlamasında Sinop, Sakarya, Yalova, Bursa ve İstanbul kırsalı öncelikli salım alanları olarak belirlendi. Ekipler biyolojik çeşitliliğin değerini yeni nesillere kavratmak amacıyla doğaya bırakma etkinliklerini şenlik havasında düzenleyip çocukları da sürece dahil ediyor.

Kurum bünyesindeki Yaban Hayatı Tanıtım Merkezi aracılığıyla gençlere yönelik çeşitli eğitim programları veriliyor.

Ulu çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanıldığını belirterek, "Bir çocuğun elinden sülünün doğaya uçtuğunu düşünün. Bunu belki ömrü boyunca unutmayacak." ifadelerini kullandı.