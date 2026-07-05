Malatya akademik camiasını ve şehri yasa boğan bir vefat haberi geldi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’nin annesi Nefise Bentli hayatını kaybetti. Merhumenin vefatı, başta Bentli ailesi olmak üzere üniversite camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

MTÜ’DEN REKTÖR BENTLİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Nefise Bentli’nin vefatının ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi resmi bir başsağlığı mesajı yayımladı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merhumeye Allah'tan rahmet; başta Rektörümüz Prof. Dr. Recep Bentli olmak üzere, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyoruz."

NEFİSE BENTLİ’NİN CENAZESİ NE ZAMAN VE NEREDE DEFNEDİLECEK?

Hayatını kaybeden Nefise Bentli’nin son yolculuğuna uğurlanacağı program netleşti. Edinilen bilgilere göre merhume için cenaze töreni bugün düzenlenecek:

Cenaze Namazı Saati: Bugün saat 15.00

Bugün saat 15.00 Cenaze Namazı Yeri: Malatya Şehir Mezarlığı

Malatya Şehir Mezarlığı Defin Yeri: Cenaze namazının ardından merhumenin naaşı, Eskimalatya Karababa Mezarlığı’nda dualarla toprağa verilecek.

BENTLİ AİLESİNİN TAZİYE EVİ NEREDE?

Vefat haberinin ardından taziyeleri kabul edecekleri adres de belirlendi. Bentli ailesi, taziye ziyaretlerini Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi, Destegül Sokak’ta yer alan Gül Evler Sitesi’ndeki aile evinde kabul edecek.