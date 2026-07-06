Malatya’nın Kale ilçesine bağlı Salkımlı Mahallesi’nde bahçede çalışan 65 yaşındaki Kazım Karaduman, ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bahçesine çalışmaya giden Kazım Karaduman’dan yaklaşık 3-4 saat boyunca haber alamayan yakınları durumu merak ederek bahçeye gitti. Yakınları, Karaduman’ı yerde hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karaduman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk etapta Karaduman’ın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilirken, olay yerinde yapılan kontrollerde elektrik çarpmasına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

İlk değerlendirmelere göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulurken, Kazım Karaduman’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.