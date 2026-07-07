Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, asırlara dayanan vakıf geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.

Büyük bir coşkuyla takip edilen geleneksel sünnet şöleni, İstasyon Camii’nde gerçekleştirilen dua merasimi ile başladı.

Duanın ardından çocuklar için şehir içi konvoy turu düzenlendi ve ardından lunaparka gidilerek keyifli anlar yaşandı.

Eğlenceli aktivitelerin son durağı ise Kırkgöz Sahil Parkı oldu.

Burada düzenlenen düğün programında davetlilere yemek ikramı yapıldı.

Organizasyonun en heyecanlı anlarından biri olan hediye takdiminde ise çocuklara çeyrek altın ve bisiklet hediye edilerek büyük bir sürpriz yapıldı.

"SULTAN II. BAYEZİD VAKFI'NIN ŞARTINI YERİNE GETİRİYORUZ"

Şölen hakkında Busabah Medya’ya önemli açıklamalarda bulunan Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, organizasyonun tarihi arka planını şu sözlerle özetledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Malatya ile birlikte 3 ilde sünnet organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bugün Malatya’da, yarın sorumluluk alanımız olan Elazığ’da, Perşembe günü de Tunceli’de toplu sünnet törenleri gerçekleştireceğiz. Bu sünnet merasimi, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde olan hayır şartı gereği yaptığımız bir etkinliktir. Bu etkinliği artık geleneksel hale getirdik ve bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdik. Bundan sonra her yıl bu geleneksel hale gelen şölenimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

"VAKIF AİLELERİMİZİN ÖMÜR BOYU YANINDAYIZ"

Bölge Müdürü Bacanlı, vakıf bünyesindeki ailelerle kurdukları bağı ve desteklerin kapsamını ise şu ifadelerle dile getirdi:

"Bizim vakıflarla irtibatlı ailelerin çocukları olan; Malatya’da 34, Elazığ’da 26 ve Tunceli’de 12 çocuk bu organizasyondan yararlanıyor. Herhangi bir aile vakıflarla bir şekilde bir ilişki kurmuş ise artık ömür boyu o aileden elimizi çekmiyoruz. Burslarımız, yardımlarımız ve bu tür etkinliklerimizle sürekli yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz."