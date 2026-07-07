Malatya’nın en prestijli ve en çok emlak vergisi veren bölgelerinden biri olan Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi, yol ve kaldırım hizmetlerindeki yavaşlık nedeniyle isyan bayrağını çekti. Malatya'da 28 bin nüfusu ve 192 sokağı barındıran dev mahallenin muhtarı Ali Yiğit yaptığı özel açıklamada, Yeşilyurt Belediyesi Müdürlüğünün Malatya Tecde Mahallesi'ndeki çalışmalarını sert bir dille eleştirdi.

2 METREKARELİK KALDIRIM TAMİRİ İÇİN 4 AY BEKLEDİK

Asfalt sezonunun başında Malatya Yeşilyurt Belediyesinin sadece göstermelik yama çalışmaları yaptığını belirten Tecde muhtarı Ali Yiğit, ara sokakların içler acısı durumda olduğunu söyledi. Malatya'nın bu köklü mahallesinde engelli yürüyüş yollarının bile bakımsız kaldığını vurgulayan Yiğit,

"2 metrekarelik bir kaldırım tamiratı için müracaat ettik ama 4 ayda yaptıramadık. İnsanın aklına şu geliyor; acaba Malatya Tecde'nin ara sokaklarının çukur kalması, insanların belediyeyi hatırlaması için mi bırakılıyor? Her çukura düştüğünde belediye mi akla gelecek?"

diyerek sitem etti.

EN ÇOK VERGİ VEREN MAHALLESİYİZ AMA HİZMET ALAMIYORUZ

Tecde Mahallesi’nin emlak vergisi gelirleri ve kişi başına düşen gelir dağılımı noktasında Malatya’nın en üst sıralarında yer aldığını hatırlatan Ali Yiğit, buna rağmen hak ettikleri hizmeti alamamaktan dert yandı. Malatya Tecde'de "Kanal üstü" olarak bilinen müstakil yapıların ve villa bölgesindeki sıkıntılara değinen Yiğit,

"Buradaki insanlar 50-60 bin lira ruhsat bedeli ödüyor. Yol yapımı için malzeme serimine başladılar, greyder arızalandı. Tam 25 gündür kalan 50 metrelik yeri tamamlamak için mücadele ediyoruz ama gelen giden yok"

ifadelerini kullandı.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR'DEN MEMNUNUZ, SIKINTI YEŞİLYURT BELEDİYESİ'NDE

Malatya Tecde Mahallesi'nin öncelikli ihtiyacının bozuk ara sokakların tamir edilmesi olduğunu belirten muhtar, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile bir sorun yaşamadıklarını aktardı. Büyükşehir Belediyesinin Tecde'deki 750 metrelik İsmet Kıbrıs Caddesi’ni asfalt ve kaldırımlarıyla tamamen bitirerek hizmete açtığını söyleyen Yiğit,

"Büyükşehir Belediyesi noktasında sadece Damlacık Sokak’ın kaldırımı ve asfaltı kaldı, çalışmalarından memnunuz. Ancak ara sokaklarımızda, yani Yeşilyurt Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda gerçekten büyük sıkıntılarımız var. Bu bölgelere acilen öncelik verilmesini talep ediyoruz"

diyerek yetkililere çağrıda bulundu.