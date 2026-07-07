2016 yılında yasalaşan güncel mevzuat çerçevesinde, yeni mezun olan bireyler okul bitiş tarihlerinden itibaren tam 24 ay boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi yatırma mecburiyeti olmadan kamuya ait tüm sağlık kurumlarından tamamen bedelsiz şekilde istifade edebiliyor. Malatya'da iş dünyasına katılmak için gün sayan milyonlarca taze mezun genci yakından ilgilendiren bu formül, gençlerin sırtındaki mali yükleri hafifletiyor.

Kimlerin Muafiyet Hakkı Var, Kimler Kapsam Dışı?

Bahsi geçen 2 yıllık GSS prim muafiyeti hakkı, öğrencilik statüsü hukuken noktalanan belirli bir genç grubu kapsıyor. Liseden mezun olup üst bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmayanlar ile üniversite fakültelerini bitirip mezuniyet belgesini alan gençler bu havuzun içinde yer alıyor. Diğer taraftan, lisenin ardından üniversite eğitimine başlayan veya üniversite sonrasında yüksek lisans programlarıyla eğitimini sürdürenlerin öğrencilik kimlikleri devam ettiği için, onların sağlık güvenceleri de otomatikman eski düzeninde kalıyor. Yani sistem, sadece okulla bağı tamamen kopan ve iş arama safhasına geçen Malatyalı gençlerin korunmasını amaçlıyor.

Malatya İçin Takvimsel Uygulama Örnekleri

• Mevzuat süreleri, mezuniyet tarihlerine göre gün bazlı hesaplanır.

• Malatya’da 1 Temmuz 2026’da mezun olan bir genç için ücretsiz sağlık hizmeti 2 Temmuz 2028’e kadar geçerlidir.

• 26 Haziran 2026’da mezun olan ve eğitime devam etmeyen bir genç için ücretsiz sağlık hizmeti 27 Haziran 2028’e kadar geçerlidir.

• Bu 2 yıllık dönemde eski borçlar görünse de hastane hizmeti almaya engel değildir.

Gelir Testi Zorunluluğunun Askıya Alınması

Ülkemizde 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanan genel sağlık sigortası rejiminde, sigortalı bir işi olmayanların gelir testine girmesi yasal bir ödevdir. Gelir testi neticesinde hane içi geliri yüksek çıkan şahıslar her ay devlete prim ödemekle mükelleftir. İşte Malatyalı gençleri koruyan bu düzenleme, taze mezunların omuzlarındaki bu gelir testi zorunluluğunu ve prim ödeme borcunu tam 2 yıl boyunca sıfırlıyor.