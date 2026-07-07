6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçen Malatya’da, hayatın ritmi de vatandaşın bakış açısı da farklılaştı. Kimine göre kayısısı ve sıcakkanlı insanıyla hâlâ vazgeçilmez bir huzur limanı olan Malatya, kimine göre ise deprem sonrası bozulan yolları, trafik çilesi ve sosyal aktivite eksikliğiyle bir yaşam mücadelesine sahne oluyor. Mikrofonlarımıza konuşan Malatyalılar, memleketin hem güzelliklerini hem de bir an önce çözülmesi gereken yapısal sorunlarını dile getirdi.

"DEPREM SONRASI YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Busabah TV mikrofonuna konuşan Kezban Dağ, Malatya’ya olan bağlılığını dile getirirken deprem sonrası ortaya çıkan altyapı sorunlarına dikkat çekti. Dağ, "En güzel yönleri, bizim memleketimiz olduğu için güzel. Başka da çok güzel bir yönü yok. Olumsuz yönleri de zaten depremden sonra her şey çok değişti. Yaşam mücadelesi veriyoruz. Bu kapsamda olumsuzluk olarak trafik, yol ve ulaşım diyebiliriz" sözleriyle şehirdeki günlük hayatın zorluklarını özetledi.

GENÇLERİN ORTAK SİTEMİ "MALATYA’DA SOSYAL AKTİVİTE YOK"

Şehirde yaşayan genç kuşak ise özellikle sosyal ve kültürel alanların yetersizliğinden dertli. Batıda üniversite eğitimine devam eden Ahmet Salih Öztoprak, Malatya insanının her şeye rağmen sıcakkanlı olduğunu vurgulayarak, "Malatya depremden sonra çok bozuldu. Yollar, şehrin düzeni derken arabalar sanayiden çıkamıyor. Pek bir düzen kalmadı. Ancak batıda okuyan biri olarak buranın insanı bana daha sıcakkanlı geliyor, olumlu yönü bu" dedi.

Tarihi dokuya ve yeni açılan Yüzüncü Yıl Parkı gibi alanlara değinen Talha Sayit Başharık ise gençlerin monoton bir hayata sıkıştığını belirtti: "Gençler için sosyal açıdan yapılacak bir şey yok. Buluştukları zaman hep aynı şeyleri yapıyorlar. Büyükşehirlerde olduğu gibi go-kart benzeri aktivitelerin artırılması gerekiyor." İş ve sosyal alan eksikliğine vurgu yapan Sefa Durdu ise, "Malatya’nın en büyük olumlu yanı kayısısı. Bize iş lazım. Ne yapacağımızı bilmediğimiz için gezilecek yer de yok" ifadelerini kullandı.

"DEPREM BİR NEVİ MALATYA İÇİN İYİ OLDU"

Şehir dışındaki pek çok vilayeti gezdikten sonra her seferinde Malatya’ya dönmek için gün saydığını belirten Celal Duymuş ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. Malatya’nın esnafını, insanını ve büyük şehirlere kıyasla rahat olan trafiğini öven Duymuş, deprem sonrası yaşanan ticari ve mekânsal dönüşümü şu sözlerle savundu:

"Yaralarını sardılar, her taraf düzeldi. Şehir deseniz zaten eski şehirde yerleşim yerleri hepsi bir yerdeydi. Şimdi dükkanlar dağıldı, yerleşim yerleri her tarafa yayıldı ve her taraf çarşı merkezi gibi oldu. Deprem bir nevi Malatya için iyi oldu. Şehir merkezi merkezlikten çıktı, her taraf merkez gibi oldu. Nereye gitseniz istediğinizi alabiliyorsunuz. Akşam caddeler dolu, saat 12’ye bire kadar herkes buralarda. Serinlemek isteyen Gündüzbey’e, Yeşilyurt’a gidiyor. Malatya bizim için çok iyi."

Görüş belirten bir diğer vatandaş ise Malatya’nın hiçbir olumsuz yanı olmadığını savunarak, "En güzel yanı insanlarıdır. Güzel bir yanı da olumsuz bir yanı da yok yani Malatya’nın" diyerek şehre olan koşulsuz sevgisini dile getirdi.