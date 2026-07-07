Belli sayılarda zikir çekmenin, özellikle de halk arasında yaygın olan 4444 salât-ı tefrîciye uygulamasının İslamiyet'teki yeri ve dinî dayanağı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. "Zikirlerin belli sayılarda çekilmesi şart mı, duaların kabulü için bu sayılar ne anlama geliyor?" sorusunun yanıtı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 7 Temmuz 2026 Salı gününe ait güncel Malatya namaz vakitleri haberimizde.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değerlendirmesine göre; duaların kabulü için en temel unsur samimiyettir ve duaların belirli sayılarda okunması şart değildir. (Mü’min, 40/65; Tirmizî, Deʽavât, 66 [3479])

Salât-ı tefrîciyenin ya da herhangi bir duanın tam olarak 4444 defa veya belirli zaman dilimlerinde okunmasının zorunlu olmadığı gibi, bu sayılarda okunduğunda duanın muhakkak kabul olunacağını ifade eden herhangi bir âyet veya hadis de bulunmamaktadır.

İslam alimleri ve sünnet, bir isteği olan kişinin sayı hedeflerine odaklanması yerine şu ibadet ve edeplere yönelmesini tavsiye etmektedir:

Hacet Namazı Kılmak: Kişinin, bir isteğinin yerine gelmesini Allah’tan isteyeceği vakit, öncelikle iki rek’at namaz kılması önerilir. Hamd ve Salat-ü Selam: Dua etmeye başlarken Allah’a hamd edip Hz. Peygamber’e (s.a.s.) salât-ü selâmda bulunulmalıdır.

Tövbe Etmek: Duaların kabulü ve manevi temizlik için duadan hemen önce tövbe-istiğfar edilmesi büyük önem taşımaktadır.

7 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 7 Temmuz 2026 Salı günü Malatya için güncel namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 03.15

Güneş: 05.03

Öğle: 12.39

İkindi: 16.31

Akşam: 20.00

Yatsı: 21.40

İslam'ın özünde yer alan samimiyet ve ihlasla yapılan dualar kul ile Yaratıcı arasındaki bağı güçlendirirken; belirlenen namaz vakitlerine riayet ederek ibadetleri eda etmek, günümüzü manevi anlamda bereketlendirmenin en güzel yoludur.

Busabah Medya ailesi olarak tüm hemşehrilerimizin ibadetlerinin, zikirlerinin ve dualarının kabul olmasını diler, huzur dolu bir gün geçirmenizi temenni ederiz.