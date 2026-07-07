Malatya’nın asırlık mutfak kültürünü geleceğe taşımak ve dünya markası kayısının gastronomi potansiyelini gözler önüne sermek amacıyla dev bir etkinlik düzenleniyor. 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Kent Konseyi iş birliğinde organize edilen "Kayısı Tatlıları Yarışması", kentin lezzet mirasını modern dokunuşlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Yarışma, yalnızca bir lezzet rekabeti olmanın ötesinde; Malatya kayısısının kültürel değerini, üretim geleneğini ve gastronomi zenginliğini ulusal ve uluslararası sahada görünür kılacak önemli bir adım olarak festival programında yer alıyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 13 TEMMUZ

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından organize edilen yarışmaya katılmak isteyen lezzet ustaları, 7-13 Temmuz tarihleri arasında başvurularını şahsen Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğine yapabilecek. Merakla beklenen büyük yarışma ise 18 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de Kernek Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Yarışmanın seçici jürisinde ise Malatya gastronomisinin deneyimli isimlerinden MAGTAD Başkan Vekili İbrahim Halil Kılıç, Aşçıbaşı Halil Sarıal ve Pastacı Şefi Mehmet Karaduman yer alacak.

SADECE LEZZET YETMEYECEK HİKÂYESİ DE PUAN GETİRECEK

Yarışmanın ana teması olan kayısı, tabaklarda farklı formlarda hayat bulacak. Katılımcılar ana malzeme olarak yaş veya kuru kayısı kullanırken; gün kurusu, islimli kayısı ve kayısı çekirdeği gibi yan ürünlerden de yararlanabilecekler. Yarışmacılar tatlılarını evlerinde hazırlayıp, sunum alanında jüriye ve ziyaretçilere ikram edecekler. Değerlendirme sürecinde ise sadece lezzet değil, sunum ve kültürel derinlik de rol oynayacak. Toplamda 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmede lezzet 50 puan, görsel sunum 25 puan, ürünün hikâyesi ise 25 puan ağırlığa sahip olacak.

BÜYÜK ÖDÜL 20 BİN TL

18 yaş ve üzeri katılımcıların katılımına açık olan ve katılımın tamamen ücretsiz olduğu yarışmada, dereceye giren isimleri birbirinden değerli ödüller bekliyor. Zorlu maratonun sonunda jürinin ortak kararıyla belirlenecek sonuçlara göre birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL nakit ödül takdim edilecek. Ayrıca iki yarışmacıya da 5'er bin TL değerinde mansiyon ödülü verilecek. Yarışmacılar sunum sırasında kullanılacak mutfak ekipmanları ile jüri için gerekli üç adet sunum tabağını kendileri temin edecek ve her yarışmacı yalnızca bir tatlı ile katılım sağlayabilecek.

BİLGİ VE İLETİŞİM DETAYLARI

Yarışma şartları ve başvuru detayları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğini ziyaret edebilir veya 0549 570 43 01 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilirler. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi, kentin bereket simgesi olan kayısının özgün tatlılarla yeniden hayat bulacağı bu özel gastronomi etkinliğine tüm Malatyalıları davet ediyor.